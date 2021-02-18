Aşı olanların sayısı 6 milyonu geçti
Covid-19 ile mücadele kapsamında CoronaVac aşısı yapılan kişi sayısı 6 milyonu geçti.
|18 Şubat 2021 14:27
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