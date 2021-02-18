300 TL'lik elektrik faturası için ev sahibini öldürdü
|18 Şubat 2021 14:45
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8 Ekim 2019'da Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda ev sahibi Resul T., 300 TL'lik elektrik faturasını ödemediğini iddia ettiği kiracısı Fatih Bölük ile konuşmak için evine gitti.
Burada kiracısı Fatih B. ile tartışan Turan, tartışmaya kavgaya dönünce belindeki silah ile havaya ateş açtı. Olaya sinirlenen Fatih B., mutfaktan aldığı bıçakla dışarıya çıkarak, Resul T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih B., ev sahibi Resul T.'yi 7 farklı yerinden bıçakladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Resul T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bugün Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Fatih B., SEGBİS sistemi ile mahkeme hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar Resul B., Fethi B. ve sanık ve müşteki avukatları da mahkemece hazır bulundu. Kendini savunan Fatih B., "Eski savunmalarıma ekleyeceğim bir şey yoktur. Öncelikle böyle bir olay olduğu için çok üzgünüm. Benim karşı aile ile herhangi bir iletişimim olmadı. Ben bu iddialara katılmıyorum. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık Fatih B.'ye 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl 3 ay, tutuksuz sanık Resul B.'ye 'yaralama' suçundan 3 ay 22 gün, tutuksuz sanık Fethi B.'ye ise 'hakaret' suçundan bin 500 TL adli para cezası verdi.
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