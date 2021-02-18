Vaka sayılarının düştüğü ilde validen 'rehavet' uyarısı
|18 Şubat 2021 15:10
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Korona virüs vaka sayılarındaki düşüşle Türkiye'de ilk 10'a girerek büyük bir başarıya imza atan Afyonkarahisar'da, Vali Gökmen Çiçek vaka sayılarının azlığının umut verici olduğunu kaydederek, "Vatandaşlarımız lütfen sayı az diye rehavete kapılmasın çünkü çok sinsi bir hastalık" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı korona virüs (Covit-19) rakamlarına göre Afyonkarahisar'daki vaka sayısının 154 olduğu belirtildi. Bakan Koca tarafından açıklanan verilerde, Afyonkarahisar'ın korona virüs vaka sayısının çevre illere göre oldukça düşük olduğu gözlendi. Kentte yüz binde 20.32 olarak açıklanan veriye göre toplam vaka sayısının 154 olduğu kaydedildi.
"Vaka sayılarında rehavete kapılmaktan korkuyorum"
Açıklanan verileri İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendiren Vali Çiçek, rakamların umut verici olduğunu ifade etti. Ama rakamlara bakılarak kesinlikle rehavete kapılmaması gerekildiğini kaydeden Vali Çiçek, "Vaka sayılarının Türkiye'de ve özellikle Afyonkarahisar'da düşmesinden dolayı çok mutluyuz. Ama her zaman söylüyorum vakalar, düşük yada yüksek demekten korkuyorum. Düşük olduğunu söylemekten rehavete kapılmaktan korkuyorum. Çok yüksek demekten de insanları gereksiz yere panik etmekten korkuyorum. Şuan gerçekten Afyonkarahisarlıların bu kurallara uymaları; hijyen, maske kurallarına uymaları sonucunda güzel bir durum yakaladık. Hükümetimizin aldığı kurallar Afyonkarahisar'da bire bir uygulandı. Şuan vaka çok düşük ama bu çok sinsi bir hastalık. Geçen seferde düşmüştük ama bir anda arta biliyor. Bir araya gelmeler konusunda maalesef bir ilçemizde öyle bir durum oluştu. Birkaç vakanın aynı yerde olmasının nedeni ikiyüz kişinin aynı yerde olması bir anda ortaya 3-4 tane vaka oluşturdu. Haber alamadık, daha sonra haberimiz oldu. Bence bu konuda rehavete kapılmamalıyız. Gerçekten çok sinsi bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Afyonkarahisarlılara teşekkür ediyorum. Aynen bu şekilde bütün kurallara uymamalıyız sürdürelim istiyorum" diye konuştu.
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