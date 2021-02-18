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Eşini ve kendini öldüren doktorun cenazesini arkadaşları aldı

Antalya'da dün diyetisyen eşini silahla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren doktorun cenazesi arkadaşları tarafından morgtan alındı.
 18 Şubat 2021 15:26
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Eşini ve kendini öldüren doktorun cenazesini arkadaşları aldı

Antalya'da dün diyetisyen eşini silahla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren doktorun cenazesi arkadaşları tarafından morgtan alındı.

Dün Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.Dr. Yusuf Onur Kaan Bozkurt, eşi Uzman Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'u(38) silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti. Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesinin ardından, Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un cenazesi de morgtan alındı. Doktor Bozkurt'un cenazesini morgtan 3 arkadaşının aldığı görüldü. Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un cenazesi toprağa verilmek üzere cenaze aracıyla Eskişehir'e götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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