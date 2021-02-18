FETÖ ve PKK'nın Kosova'da terör örgütü listesine eklenmesi talep edildi
|18 Şubat 2021 15:43
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Kosova'nın Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile PKK/PYD terör örgütlerinin, ülkede terör örgütleri listesine eklenmesini talep etti.
Başbakanlık binasında düzenlenen kabine toplantısında, Kosova'nın yıllık istihbarat ve güvenlik politikası platformunun görüşüldüğü esnada söz alan Kervan, platformun uluslararası terör örgütlerini ele aldığı maddesinde PKK, PYD ve FETÖ terör örgütlerinin de listeye eklenmesini talep etti.
Kervan, adı geçen terör örgütlerinin Kosova'ya ciddi şekilde zarar verebileceği konusunda uyarırken özellikle PKK ve PYD'nin Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından da terör örgütü olarak tanındığını anımsattı.
Bu terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliğinin artırılmasının Kosova'nın yararına olacağının altını çizen Kervan, "Dolayısıyla bu güvenlik stratejisine, tüm dünyada suç işleyen ve Kosova'ya zarar verebileceğini düşündüğüm PKK, PYD ve FETÖ gibi örgütlerin mutlaka dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.
Kosova Başbakanı Avdullah Hoti de Bakan Kervan'ın talebinin incelenmek üzere Kosova İstihbarat Ajansına (AKI) aktarılmasını isterken, "İstihbarat ve güvenlik politikamız uluslararası ortaklarımızla koordine edilir ve onların politikasına uygundur." ifadelerini kullandı.
Ardından bakan Kervan'ın talebi kabine üyeleri tarafından hiçbir aleyhte ve çekimser oy olmadan kabul edilirken, platform inceleme için AKI Parlamento Gözetim Komisyonuna ve AKI müdürüne gönderilecek.
Eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi tarafından 2019 yılında yürürlüğe giren bir kararnameye göre, ülke AB'nin terör eylemlerine karışan kişi, grup ve kuruluşların listesini terör örgütleri listesi olarak uyguluyor.
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