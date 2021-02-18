FETÖ firarisi eski polis saklandığı evde yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 2016'dan bu yana aranan şüpheli, Konya'da saklandığı evde yakalandı.
|18 Şubat 2021 15:59
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 2016'dan bu yana aranan şüpheli, Konya'da saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan" yakalama kararı bulunan A.K'nin kentte yaşadığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, zanlıyı saklandığı evde yakaladı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen şüphelinin, 2016 yılında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edildiği öğrenildi.
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