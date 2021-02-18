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Evinden çıkamayan yaşlı hastayı, Jandarma sırtında taşıdı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, yolu kardan kapalı mahalleye yardıma giden jandarma personeli, evinden çıkamayan yaşlı hastayı sırtına alarak 500 metre ilerideki ambulansa taşıdı.
 18 Şubat 2021 16:39
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Evinden çıkamayan yaşlı hastayı, Jandarma sırtında taşıdı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, yolu kardan kapalı mahalleye yardıma giden jandarma personeli, evinden çıkamayan yaşlı hastayı sırtına alarak 500 metre ilerideki ambulansa taşıdı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şenyurt Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Ekrem Kıran'ın (75) yakınları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

Mahalleye kadar gelen ekipler, Kıran'ın evine giden yolun kardan kapalı olması nedeniyle belediye ve jandarmaya bilgi verdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, bir süre yürüdükten sonra hastanın bulunduğu eve ulaştı.

Bu sırada bir jandarma personeli, Ekrem Kıran'ı sırtına alarak yaklaşık 500 metre ilerideki ambulansta bekleyen sağlık ekiplerin yanına götürdü.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan Kıran, götürüldüğü Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı
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