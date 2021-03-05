Üst öğrenim bitiren memurun terfi tarihi hangi halde değişir?

Soru: Bir kamu kurumunda Elektrik teknisyeni unvanı ile çalışmaktayım. Üst öğrenimim olan mühendislik diplomamı ilgili birime ibraz ettim bununla ilgili merak ettiğim; terfi tarihi olarak mezuniyet tarihi mi, dilekçe tarihi mi yoksa ilgili birimin işlem yaptığı tarih mi baz alınmaktadır? Eğer dilekçe tarihi baz alınıyor ise aradaki maaş farkı diğer ay hesaba yatırılmalı mıdır?

Cevap: Görevdeyken üst öğrenimi bitiren memurlarla ilgili iki durum söz konusudur. İlki tüm memurlar bakımından geçerli olan üst öğrenime göre derece ve kademenin yeniden belirlenmesi, ikincisi ise teknik ve sağlık hizmetler sınıfındaki personel bakımından üst öğrenime ilişkin zam ve tazminatlardan yararlanma hususudur.

İntibaka ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 36/A-12/d maddesinde, "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmü yer almaktadır.

142 Seri No. lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin 1. maddesinde üst öğrenim intibakının nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Bu açıklamaya göre üst öğrenime dayalı intibak yapılabilmesi için;

- Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimin bitirilmesi,

- Bitirilen üst öğrenim için belirlenen memuriyete giriş derece ve kademesi üzerine memuriyette geçirilen başarılı hizmet süreleri her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabı ile ilave edilmesi,

- Bitirilen aynı üst öğrenimi, tahsile ara vermeden devam ederek normal süresinde bitiren ve memuriyete başlayan kişinin emsal alınması ve yukarıdaki bentte belirlenen derece ve kademenin ise hiçbir şekilde emsalin ulaştığı derece ve kademeyi aşmaması gerekmektedir.

Ayrıca 657 sayılı Kanunun 33. maddesinde; "Kadrosuz memur çalıştırılamaz" hükmünün yer alması ve 68/A maddesinde derece yükselmesi yapılabilmesi için "üst derecelerden boş bir kadronun bulunması" şartının öngörülmesi nedeniyle 36/A-12/d maddesi gereğince intibakı yapılacak personelin görev unvanı ve öğrenim durumu itibariyle yükseltilebileceği derece için boş bir kadronun bulunması zorunludur. Boş kadro olmaması ve bulundukları derecede ilerleyebilecekleri bir kademenin bulunması halinde yararlanacakları derece ve kademeler, bulundukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilecektir.

Aynı Tebliğin 7. maddesinde ise "657 sayılı Kanunun 36/A-12/d bendinin yukarıda belirtilen açıklamalar dikkate alınarak uygulanması sonucu derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin intibaklar, ilgililerin bitirdikleri son öğrenime ilişkin diplomaları kurumlarına ibraz etmek suretiyle intibak talebinde bulunmaları üzerine yapılacak, intibak sonucu ulaşılan derece ve kademenin aylığına onay tarihini takibeden aybaşından itibaren hak kazanılacak, ilgililere geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacaktır." denilmektedir.

Diğer taraftan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/e maddesine göre, teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenmektedir.

Kararnamede yer alan yukarıdaki hükümle ilgili olarak 160 seri No. lu Tebliğin E/3 maddesinde, "Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır." hükmüne yer verilmiştir.

Sonuç olarak,

- Üst öğrenime ilişkin diplomanın idareye ibraz edilmesi üzerine idare tarafından alınacak onay tarihi itibarıyla ilgilinin intibakının yapılacağı,

- Üst öğrenim intibakı yapılırken emsali memurun derece ve kademesinin geçilmemesi halinde memurun terfi tarihinin değişmeyeceğini,

- Emsali memurun geçilmesi halinde intibak tarihinin emsali memur esas alınarak yeniden belirleneceğini,

- Yeni derece ve kademenin aylığına intibak tarihini takip eden aybaşından itibaren hak kazanılacağını, geriye dönük ödeme yapılmayacağını,

- Teknisyen kadrosundayken mühendislik öğrenimini bitiren personelin diplomanın kuruma ibrazını takip eden aybaşından itibaren mühendis unvanı için belirlenen zam ve tazminatların ödenmesi gerektiğini,

değerlendirmekteyiz.