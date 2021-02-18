AK Parti MKYK toplandı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
|18 Şubat 2021 17:09
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