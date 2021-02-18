Belediye ağaçları elyaf ile soğuktan koruyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belediye, dondan korumak için refüj ve parklardaki ağaçları elyaf ile kapladı.

Kuşadası Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri, hava sıcaklıkların sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesinin ardından ağaçların soğuk havadan zarar görmemesi için çalışma başlattı.

Ekipler, don olaylarına karşın park, refüj ve meydanlarda bulunan özellikle jakaranda ve bonsai türü ağaçları elyaf ile çevreleyip koruma altına aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Kuşadası'nın modern ve estetik bir görünüm alması için bakım çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda ağaçlarımızı soğuk havaya karşı korumak için de elyaf ile kapladık. Yeşilin her türü bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.