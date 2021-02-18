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2 ilde yüz yüze eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı

2 ilde olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime verilen aranın 1 gün daha uzatıldığını bildirdi.
 18 Şubat 2021 18:40
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2 ilde yüz yüze eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı

KOCAELİ

Kocaeli Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime verilen aranın 1 gün daha uzatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki olumsuz hava şartları ile buzlanma ve don olaylarının yarın da devam edeceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan değerlendirmelere göre; resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine ilimiz genelinde 19 Şubat 2021 cuma günü ara verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 15-18 Ocak'ta yüz yüze eğitime ara verilmişti.

BALIKESİR

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altıeylül, Balya, Dursunbey, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde, yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi.

İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinden yapılan açıklamalarda, kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildiği, eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kar yağışı sonrası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız, resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında, yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir."
Anadolu Ajansı
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