MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|18 Şubat 2021 19:12
|+Aa- Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ firarisi eski polis saklandığı evde yakalandı
18 Şubat 2021 15:59
|FETÖ ve PKK'nın Kosova'da terör örgütü listesine eklenmesi talep edildi
18 Şubat 2021 15:43
|FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen 4 eski askeri okul öğrencisine hapis
18 Şubat 2021 14:32
|Eski istihbaratçı Altaylı'nın 42 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
18 Şubat 2021 13:32
|Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
18 Şubat 2021 12:48
|Terör örgütünden kaçan 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu
18 Şubat 2021 10:10
|İstihbarat kayıtlarındaki 1 milyonluk katil: Kamuran Ataman
18 Şubat 2021 08:56
|Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında 9 gözaltı kararı
18 Şubat 2021 07:33
|Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın sınır dışı edilecek
17 Şubat 2021 20:19
|FETÖ'den yargılanan 3 eski astsubaya hapis cezası
17 Şubat 2021 20:15