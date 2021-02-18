1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doktorun hesabını hacklediler: 150 bin TL dolandırdılar

Ünlü oyuncu Nuri Alço'nun hesabını ele geçirilerek, takipçilerinin bahis oyunları üzerinden 60 bin TL dolandırılmasının ardından Samsun'da bir doktor da aynı yöntemle hedef alındı.
 18 Şubat 2021 19:18
+Aa- Yazdır
Doktorun hesabını hacklediler: 150 bin TL dolandırdılar

Ünlü oyuncu Nuri Alço'nun hesabını ele geçirilerek, takipçilerinin bahis oyunları üzerinden 60 bin TL dolandırılmasının ardından Samsun'da bir doktor da aynı yöntemle hedef alındı. Kimliği belirsiz kişiler doktorun takipçilerinden 150 bin TL vurgun yaptı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Harika Sönmez'in 41 bin takipçiye sahip hesabı bir dolandırıcılık çetesi tarafından dün ele geçirildi. Çalınan hesap üzerinden bahis paylaşımları yapılarak takipçilerden para istendi.

Takipçilerinin 150 bin TL dolandırıldığını açıklayan Harika Sönmez hesaba itibar edilmemesi için çağrı yaptı. Çetenin yöntemini anlatan Sönmez, "Banka hesap numarası vererek bahis oynadığımı ve para göndermeleri karşılığında katlanarak geri ödeyeceğimi söylemektedirler. Şu ana kadar ne yazık ki; takipçilerimden 150 bin TL üzerinde para dolandırmışlardır. Lütfen bu hesabın yazdıklarına ve paylaştıklarına asla itibar etmeyiniz" dedi.

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço'nun da hesabı ele geçirilerek takipçileri aynı yöntemle 60 bin TL dolandırılmıştı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bazı illere gönderilen enjektörde sorun var
18 Şubat 2021 18:49		 23 yıl hapis cezası bulunan şahsı hastane personeli kılığındaki polisler yakaladı
18 Şubat 2021 17:31
İntihar eden doktorun son mektubu ortaya çıktı: Unutulmak istiyorum
18 Şubat 2021 15:49		 Eşini ve kendini öldüren doktorun cenazesini arkadaşları aldı
18 Şubat 2021 15:26
300 TL'lik elektrik faturası için ev sahibini öldürdü
18 Şubat 2021 14:45		 Sahte polis, FETÖ yalanıyla emekliyi 400 bin lira dolandırdı
18 Şubat 2021 13:20
Çiğköfteciden sahte parayla çiğköfte aldılar, polis kıskıvrak yakaladı
18 Şubat 2021 11:53		 Şanlıurfa'da mağarada kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı
18 Şubat 2021 11:50
Yayanın ölümüne yol açan sürücü kaza yerinde düşen aynadan tespit edildi
18 Şubat 2021 11:35		 Gaziantep'te eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
18 Şubat 2021 11:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:35 - Akbaş ve kangal sahiplenmek isteyenler aylarca sıra bekliyor19:34 - İETT son 5 yılda Türkiye'nin 69 katı yolcu taşıdı19:33 - Terörün tahrip ettiği Cizre'deki dönüşüm göz kamaştırıyor19:32 - Bu ilde termometreler sıfırın altında 26,3 dereceyi gördü19:28 - Hollanda siyasetinde Türkiye saplantısı19:18 - Doktorun hesabını hacklediler: 150 bin TL dolandırdılar
19:16 - NASA'dan Salda paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek19:12 - MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi19:11 - Prof. Dr. Şener, mutant virüse dikkat çekti18:49 - Bazı illere gönderilen enjektörde sorun var18:40 - 2 ilde yüz yüze eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı18:35 - İki bakanlıktan işbirliği: Okullarda uzmanlar 'animasyon' eğitimi verecek
18:30 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:21 - Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki... Böyle skandal görülmedi18:15 - Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandı18:02 - Belediye ağaçları elyaf ile soğuktan koruyor17:56 - Bakan Pekcan: Yatırım için doğru adres, kardeşlerimizin adresi
17:47 - Çeyrek altın 646 TL'den günü tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni açıklandı
Bakan Koca paylaştı: Vakaların en çok arttığı ve azaldığı iller
Merkez Bankası faizi değiştirmedi
100 bindeki vaka ve aşı sayılarına göre hangi iller açılabilir?
Vali, vefat eden babasının cenaze namazını kıldırdı
Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6 bin akademisyenin tam listesi
Dolar 7 liranın altını gördü, elektronik ürünlerin fiyatı düştü
Bilim Kurulu Üyesi, kademeli normalleşmenin detaylarını anlattı
MEB'den il içinde nakli çıkmayan öğretmenler için resmi yazı
Marketler için 7 kritik düzenleme yolda
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kristal kafatasları 1
Ölümsüzlük mantarı 1
sonuca isyan sebebi engellemeye itiraz 1
nafaka 1
Fotoğraf 2
gaspet 3
bekleme hissi 2
sirke 1
yozgat'ı kıskanıyorlar 1
baba parası 3
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi işçi alacak
Atakum Belediyesi engelli işçi alacak
Gölyaka Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 50 işçi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Gökçebey SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam