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İstanbul Üniversitesi'nden 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ün açıklamalarının ardından İstanbul Üniversitesi bahar yarıyılına ilişkin yüz yüze ve uzaktan eğitim kararlarını açıkladı.
 18 Şubat 2021 19:44
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İstanbul Üniversitesi'nden 'yüz yüze eğitim' açıklaması

İstanbul Üniversitesi, üniversite senatosu tarafından, Sağlık Bakanlığı değerlendirmeleri ve YÖK açıklaması doğrultusunda alınan bahar yarıyılı kararlarını duyurdu.

Buna göre, Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf; Diş Hekimliği Fakültesi 4 ve 5. sınıf ile Eczacılık Fakültesi 5. sınıf klinik uygulamalarının azami dikkat gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla öğrenciler seyreltilerek ve gruplara ayrılarak yüz yüze yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Bunun dışında kalan tüm akademik kademelerde ise uzaktan eğitime devam edileceği belirtildi.

İstanbul Üniversitesi'nin resmi sitesinden "2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Hakkında Öğrenci ve Akademisyenlerimize Duyuru" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

18.02.2021 tarihli Üniversitemiz Senatosu'nda Kovid-19 küresel salgın sürecinin ilerleyişine ve mutasyon verileri ışığında salgının artış gösterme ihtimaline ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmeleri, Yükseköğretim Kurulu'nun 17.02.2021 tarihli 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ile ilgili açıklaması ve "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi"nde yer alan ilkeler göz önünde bulundurularak çok yönlü bir değerlendirme yapılmıştır. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası öğrencilerimizin sayısı, hareketliliği, yurt ve barınma olanakları, kent içi ve dışı ulaşım faaliyetleri gibi kritik etkenler ayrı ayrı gündem konusu haline getirilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, küresel salgın ve bulaş riskinin en aza indirilmesine yönelik faaliyetlerin artarak devam ettiği ülkemizde, yayılımın azaltılmasına katkıda bulunmak ve öğrenci, akademik ve idari personel ile genel halk sağlığını tehlikeye atmamak üzere 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılına ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Tüm düzeylerdeki programların yeterlilik ve öğrenme kazanımlarından taviz vermemekle birlikte,

a) Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf; Diş Hekimliği Fakültesi 4 ve 5. sınıf ile Eczacılık Fakültesi 5. sınıf klinik uygulamalarının azami dikkat gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla öğrenciler seyreltilerek ve gruplara ayrılarak yüz yüze; teorik derslerinin dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle sürdürülmesi,

b) Yukarıda ifade edilenlerin haricinde Üniversitemizdeki tüm akademik birimlerin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılması,

c) Dijital imkanlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılacak olan derslerin, akademik birimlerin ilan edeceği program ve ders saatleri çerçevesinde senkron (çevrim içi, canlı ders) ve İÜÖYS'ye sekiz içerik türünde öğretim materyali yüklenmesi suretiyle asenkron yöntemlerle yapılması,

d) Lisansüstü öğretimde doktora yeterlik yazılı ve sözlü sınavları, tez önerisi sunumları, tez izleme raporu sunumları ile tez savunma sınavlarının danışmanın tercihi doğrultusunda yüz yüze veya dijital imkanlarla yapılması,

e) Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimine devam etmek istemeyen öğrencilerimizin kayıt dondurma haklarından yararlandırılması.

En yakın zamanda küresel salgın sürecinin sona ermesi ve yerleşkelerimizde sizleri tekrardan görmek temennisiyle sağlık ve başarı dolu bir yarıyıl dileriz.

Memurlar.Net
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