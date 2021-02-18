1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uşak'ta toplantı ve etkinliklere geçici yasak

Uşak'ta açık hava ve kapalı alan toplantıları, gösteri yürüyüşleri, toplu karşılama ve uğurlama etkinlikleri ile basın açıklamaları 2 Mart'a kadar yasaklandı.
 18 Şubat 2021 19:45
+Aa- Yazdır
Uşak'ta toplantı ve etkinliklere geçici yasak

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının yayılması ve bulaşmasını engellemek, kamu sağlığı ve düzeninin tehlikeye düşmesini engellemek amacıyla bazı tedbirler alındı.

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valilik ve kaymakamlıklar ile kamu kurumlarının resmi bayram ve önemli günler kapsamındaki asgari katılımlı etkinlikleri, siyasi partilerin icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri, kongre ve genel kurulları haricinde ilimizde gerçekleştirilecek açık hava ve kapalı alan toplantıları, toplantı ve gösteri yürüyüşü, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, protesto eylemi, çelenk sunma, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, meşale yakma gibi eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan tüzel kişiliklerin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılması, pankart, afiş asılması 2 Mart'a kadar yasaklanmıştır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tutuklu ve hükümlülere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
18 Şubat 2021 22:59		 Azerbaycan'a kimlik kartıyla seyahat protokolü onaylandı
18 Şubat 2021 22:22
Sağlık ekipleri yolları aşarak hastalara 'Hızır' gibi yetişiyor
18 Şubat 2021 21:44		 3 ilde yüz yüze eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
18 Şubat 2021 18:40
Sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi zorunlu olacak
18 Şubat 2021 16:29		 Aşı olanların sayısı 6 milyonu geçti
18 Şubat 2021 14:27
Hijyen ürünlerine yönelik denetimlerde yaklaşık 2 milyon lira idari ceza uygulandı
18 Şubat 2021 13:28		 YÖK, yüz yüze eğitim anketlerinin sonuçlarını açıkladı
18 Şubat 2021 13:07
Fahrettin Altun'dan NATO'ya terörle mücadelede dayanışma çağrısı
18 Şubat 2021 12:51		 'Staj Seferbirliği' ile 50 bini aşkın öğrenciye staj imkanı tanınacak
18 Şubat 2021 12:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:28 - Formasyonu olmayan öğretmen adayları atanamadı23:24 - Hasta nakli yapan ambulans devrildi: 3 sağlık personeli yaralı23:23 - Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1'i doktor, 2 yaralı23:05 - Finlandiya'da 'benzersiz' olarak nitelenen yeni bir koronavirüs mutasyonuna rastlandı22:59 - Tutuklu ve hükümlülere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı22:52 - TSK Personel Kanunu, Genel Kurulda kabul edildi
22:48 - Özlem Zengin: Kılıçdaroğlu'nun söylediği ifade rahatsız edici22:43 - Bakan Koca, yaralı köpeğe müdahale eden personelin fotoğrafını paylaştı22:40 - Kovid-19'u yenen doktor: Hayata bakış açınız değişiyor22:33 - 'Fırat'ın incisi' Rumkale'de cam teras yapımına başlandı22:22 - Azerbaycan'a kimlik kartıyla seyahat protokolü onaylandı22:22 - Ankara'daki YHT kazası davasında TCDD Genel Müdürü tanık olarak dinlendi
22:19 - Düğünü iptal olan damada salon kaporası geri ödendi22:05 - THY ve Pegasus, 2020 yılında rekor zarar açıkladı22:02 - Uzman onbaşıyı silahla öldüren zanlı tutuklandı21:59 - Bakan Dönmez: 5 bin civarında abonenin elektriği kesik21:57 - Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de 61 öğretmeni kaçırdı!
21:47 - Yurtta karantinadaki 40 kişi zehirleme şüphesiyle hastanelik oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni açıklandı
Bakan Koca paylaştı: Vakaların en çok arttığı ve azaldığı iller
Merkez Bankası faizi değiştirmedi
100 bindeki vaka ve aşı sayılarına göre hangi iller açılabilir?
Vali, vefat eden babasının cenaze namazını kıldırdı
Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6 bin akademisyenin tam listesi
Gara şehidinde işkence izleri
Dolar 7 liranın altını gördü, elektronik ürünlerin fiyatı düştü
MEB'den il içinde nakli çıkmayan öğretmenler için resmi yazı
Bilim Kurulu Üyesi, kademeli normalleşmenin detaylarını anlattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ankara'da nerde ne yenir 1
aynı konuşmayı yapmak 4
şiir sokakta 3
sos 1
akrabanın akrabaya ettiği 3
tabu 1
durduk yere akla gelen replikler 3
karbonmonoksit zehirlenmesi 1
tavuk döner 5
yedikten sonra pişman olunan yiyecekler 7
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Gülyalı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Altınekin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli İzmit SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Karabük Safranbolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam