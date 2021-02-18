Uşak'ta toplantı ve etkinliklere geçici yasak
|18 Şubat 2021 19:45
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Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının yayılması ve bulaşmasını engellemek, kamu sağlığı ve düzeninin tehlikeye düşmesini engellemek amacıyla bazı tedbirler alındı.
Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Valilik ve kaymakamlıklar ile kamu kurumlarının resmi bayram ve önemli günler kapsamındaki asgari katılımlı etkinlikleri, siyasi partilerin icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri, kongre ve genel kurulları haricinde ilimizde gerçekleştirilecek açık hava ve kapalı alan toplantıları, toplantı ve gösteri yürüyüşü, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, protesto eylemi, çelenk sunma, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, meşale yakma gibi eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan tüzel kişiliklerin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılması, pankart, afiş asılması 2 Mart'a kadar yasaklanmıştır."
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