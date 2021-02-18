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Oto servisleri, sektörü rahatlatacak düzenlemeden memnun

Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı Ünaldı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yayınladığı genelgeyle sigortalılar, sigorta şirketleri ve servisler arasında aracıların ortadan kaldırıldığını belirtti.
 18 Şubat 2021 20:00
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Oto servisleri, sektörü rahatlatacak düzenlemeden memnun

Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yayınladığı yeni genelgeyle sigortalılar, sigorta şirketleri ve servisler arasında problem teşkil eden aracıların ortadan kaldırıldığını belirterek, "Dosya iş süreçleri kolaylaştırılarak servislerin verdikleri hizmetin tahsilatı konusunda rahat nefes alması sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

TOSEF'ten yapılan açıklamada, Ünal Ünaldı'nın, SEDDK'nin geçen günlerde yayınladığı genelgenin oto servisi sektörüne yansımalarına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

SEDDK'nin 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Ek 6'ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin yayınladığı genelge ile servislerin üzerindeki yükün kalkacağını belirten Ünaldı, "Yeni genelge ile birlikte sigortalılar, sigorta şirketleri ve servisler arasında problem teşkil eden aracılar ortadan kaldırılarak, tazminat hak sahiplerinin üzerinden yük kaldırılmış ve dosya iş süreçleri kolaylaştırılarak servislerin verdikleri hizmetin tahsilatı konusunda rahat nefes alması sağlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Genelgenin özellikle küçük ve orta ölçekli servisler için can suyu olacağını aktaran Ünaldı, düzenlemede katkısı olan kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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