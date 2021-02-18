Öğretmenler, öğrencileri için inşaat ustası oldular
|18 Şubat 2021 20:18
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Çatak ilçesine bağlı Kıyıcak Mahallesi'nde bulunan Kıyıcak İlkokulunda görevli öğretmen ve idareciler, 15 Şubat'ta başlayan yüz yüze eğitim öğretim dönemi öncesinde görev yaptıkları okullarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek için çalışma başlattı. Öğretmenler, eksiklikleri bulunan okulları için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle ellerine aldıkları boya fırçası, mala, kazma ve küreklerle okullarının tahrip olan yerlerini onardılar.
Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Türkiye genelinde olduğu gibi Çatak'ta da öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Van'ın Çatak ilçesi Kıyıcak İlkokulunda eğitime ara verilmesini fırsata dönüştüren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okulu baştan yeniledi. Okul öğretmenleri ile organize yapılan çalışmada okulun iç ve dış boyası ve tamiratı yapıldı. Okulların kısmi olarak yeniden açılması nedeniyle okulun ilk günü İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Şükriye Ersari ve Hamdi İnan'ın da katılımı ile ilçe merkezine 28 kilometre uzaklıktaki Kıyıcak Mahallesi'nde bulunan Kıyıcak İlkokulunda tören düzenlendi. Veliler tarafından saat 08.15 itibarıyla öğrenciler okula getirildi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçti. Tüm öğrencilerin maske taktığı okulda sınıflarda dezenfektanların hazır bulundurulduğu görüldü. Sınıflarda sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilen öğrencileriyle uzun bir aradan sonra yeniden ders yaptı.
Okulun ilk günü öğrencilerle bir araya gelen şube müdürleri Hamdi İnan ve Şükriye Ersari, okulun eğitim öğretim faaliyetlerinin daha güzel bir ortamda yapılacağından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Ayrıca öğretmenlerin ve öğrencilerin sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları doğrultusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hamdi İnan, "Şu anda bulunduğumuz okulumuzun fiziki yapısı çok kötüydü. Korona virüs nedeniyle uzaktan eğitime geçen öğretmenlerimiz ve veliler bu durumu değerlendirerek okulun dış duvarından iç kısımlarına, sırasından öğrencilerin kullandığı dolaplara kadar tüm bölümleri boyayıp okulu onardı. Öğrencilerimiz okula geldiklerinde çok mutlu oldular. Sosyal mesafeye ve hijyen şartlarına uygun bütün sınıflarımızda öğretmen ve öğrencilerimizle yeniden eğitime başladık. Öğrencilerimiz hakikaten bizi özlemiş. Biz de öğrencilerimizi özledik. Öğrencilerle birlikte olmak bizi mutlu ediyor" dedi.
Uzun bir aradan sonra okullarına yeniden kavuşan öğrenciler de, hem öğretmen ve okullarını hem de arkadaşlarını özlediklerini belirterek, ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflarında yeniden yüz yüze eğitime başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Öğrencilerini çok özlediklerini belirten sınıf öğretmenleri ise uzaktan eğitim sürecinin ardından öğrencileriyle kavuşmanın ve yüz yüze eğitime başlamanın sevincini yaşadıklarını belirttiler.
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