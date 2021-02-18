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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 18 yıl sonra büyük sürpriz!

Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sporcu bursuyla genç sporcularımız kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler." ifadelerini kullandı. Program sonrasında sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir sürprizle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2003 yılında Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı.
 18 Şubat 2021 20:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 18 yıl sonra büyük sürpriz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasına milletin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ederek başlayan Erdoğan, "Rabb'imden, bizi ve tüm insanlığı, bu mübarek gece hürmetine bir an önce koronavirüs musibetinden kurtarmasını niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Bugün spor alanında çığır açacak önemli bir projeyi gençlere tanıtmak üzere bir arada olduklarını belirten Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile üniversitelerin hayata geçirdiği "Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek" programının hayırlı olmasını diledi.

ERDOĞAN'A BÜYÜK SÜRPRİZ:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, program sonunda sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 2003 yılında Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı.
Memurlar.Net
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