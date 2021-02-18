Bodrum'da sıcak havayı fırsat bilenler sahile akın etti
|18 Şubat 2021 21:10
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu. Sahildeki vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü. Bölgede denetim yapan polis ekipleri tarafından, kurallara uymayan vatandaşlara haklarında idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.
Bodrum'da geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçede 3 gün etkisini gösteren fırtına nedeniyle, ağaçlar devrildi, feribot seferleri iptal edildi. Etkili olan soğuk havanın ardından bugün akşam saatlerinde güneşin etkisini göstermesiyle birlikte sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyretti. Bu durumu fırsat bilen vatandaşlar, sahillere akın etti. Halkın yoğun olduğu Kumbahçe Sahilinde yoğunluk oluştur vatandaşların görüntüsü yaz sezonunu aratmadı. Gruplar halinde oturanlar hem maskeyi hemde sosyal mesafeyi unuttu. Bölgede denetim yapan polis ekipleri maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve sigara içen vatandaşlar hakkında idari işlem yapılmak üzere tutanak tuttu. Öte yandan, bazı vatandaşlar polis ekiplerine bahaneler üretip ceza yememek için dil döktü. Sigara içtiği ve yemek ediği için maske takmadığını ileri süren 35 kişi ceza yemekten kaçamadı.
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