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Belediye işçileri grev yaptı, Kadıköy'de çöp dağları oluştu

Kadıköy'de günlerdir toplanmayan çöpler, vatandaşı isyan ettirdi. Belediye işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından çöpler cadde ve sokaklarda kaldı. Belediye işçilerinden bazıları ise belediye binasının önünde bekliyor.
 18 Şubat 2021 21:19
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Belediye işçileri grev yaptı, Kadıköy'de çöp dağları oluştu

Kadıköy Belediyesi'nde 2020'nin Eylül ayından beri yürütülen toplu iş sözleşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine Devrimci İşçi Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş üyesi yaklaşık 2 bin 300 işçi greve başlamıştı. Greve giden işçiler, günlerdir Kadıköy'de çöpleri toplamıyor. Ana arterlerde ve ara sokaklarda çöp yığınları oluştu. İş yerlerinin önü çöplerle dolan esnaf durumdan dert yandı. Bölge halkı ise pandemiden dolayı sağlıksız bir durum oluştuğunu söyleyerek çöplerin bir an önce toplanmasını talep etti.

"ÇÖPLERİMİZLE BAŞ BAŞA KALMIŞ DURUMDAYIZ"

20 yıldır Kadıköy'de yaşayan esnaf Adnan Özdemir, "2 gündür biz bu çöp yığınıyla baş başayız. Evlerde de durum aynı şekilde. Çöplerimizle baş başa kalmış durumdayız. Öğrendiğimize göre belediyedeki grevden kaynaklıymış. Biz de durumun nereye gideceğini bilmiyoruz. Tam dükkanımızın önü. Biz de çaresiz bir şekilde bekliyoruz. Allah'tan yaz mevsimi değil de koku fazla yok. Halimiz hepten biterdi o zaman" diye konuştu.

"VİRÜSLE MÜCADELE EDİYORUZ, BU PİSLİĞİN OLMAMASI LAZIM"

Emine Öztürk ise, "Maalesef manzara bu. Evimizin orası daha kötü. Bayağı bir birikmiş. Ne olacak bilmiyorum. Sadece 'Grev Vardır' yazısını gördüm ama detay bilmiyorum. Umarım bir an önce düzeltirler aralarındaki problem ne ise. Bizim için bayağı sıkıntılı. Şu anda virüsle mücadele ettiğimiz bir dönemdeyiz. Şu pisliğin olmaması gerekiyor. Mahalle araları da bayağı bir fazla. İnşallah düzeltirler" dedi.

"KARDA YOLLAR DA TUZLANMAMIŞTI, NE OLACAK BÖYLE BİLMİYORUZ"

Esnaf Enes Karabudak, "Belediye çalışanları grevdeler. Ne yazık ki çöpler bu şekilde yığılı. Birkaç gün böyle devam ederse, havalar da ısınırsa büyük ihtimal daha beter kokmaya başlayacak. Bekliyoruz yani başka yaptığımız bir şey yok. Belediyeyi arıyoruz açmıyorlar. Böyle kaldı çöpler. Çöpler böyle cadde boyunca devam ediyor. Kar yağdığında yollar da tuzlanmamıştı. Arabalar kaya kaya geçiyordu yani" şeklinde konuştu.

"3 GÜNDÜR BELEDİYE BAHÇESİNDEN AYRILMIYORUZ"

Kadıköy Belediye işçisi Ahmet Kaymaz ise, "Toplu iş sözleşmesinde anlaşamadık başkanımızla. Asgari ücretle çalışmak istemiyoruz artık. Ailemize, evimize ekmek götürmenin peşindeyiz. Bunlar için uğraşıyoruz, emek veriyoruz. Belediye Başkanımız tekliflerini sunuyor şu an. Biz işçiler olarak 3 gündür belediye bahçesinden ayrılmıyoruz. Gece gündüz buradayız. İnşallah güzel bir anlaşmayla bunu sonuçlandırırız" dedi.
DHA
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