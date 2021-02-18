Yurtta karantinadaki 40 kişi zehirleme şüphesiyle hastanelik oldu
Edirne'de KYK yurdunda karantinada bulunan 40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
|18 Şubat 2021 21:47
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Edirne'de KYK yurdunda karantinada bulunan 40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Uzunköprü ilçesinde KYK yurdunda korona virüs nedeniyle karantinada bulunan 40 kişi bir yemek şirketi tarafından dışarından getirilen tavuk nedeniyle hastalar ve personel dahil toplamda 40 kişi zehirlendi.
Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılan hastalar ve personel tedavilerinin ardından taburcu oldu.
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