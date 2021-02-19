817 kişilik kadroda adaylar 2 aydır sonuçları bekliyor
|19 Şubat 2021 09:00
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Kasım 2020 tarihinde ilana çıkarak 817 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Diyetisyen, paramedik, psikolog, sosyal çalışmacı, hemşire ve büro memuru olmak isteyenler başvurdu.
6 Kasım'da çıkılan ilanda, 2 katı aday 4 aralık'ta sözlü sınava alındı. Ancak AÇSHB 2 aydır sonuçları bekletmektedir.
İlana başvuran adayların memurlar.net'e yazdıkları mesajların özeti şu şekildedir:
"Bizden sonra ilana çıkan alımlar sonuçlandı. Malesef bizim sonuçlara dair personel genel müdürlüğü ile konuştuğumuz zaman sadece bakan onayı kaldığını belirtmişlerdir. Bakan hanımın programları eminiz ki çok yoğundur ama biz gençler bu alım sonuçlanmadığı için önümüzü göremiyoruz . Başka alımlara başvurup kadro yakmak istemiyoruz. Bakanlıkla iletişime geçebilirseniz ve biz gençlere müjdeli haber verirseniz çok mutlu oluruz"
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