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Bakan Dönmez: 5 bin civarında abonenin elektriği kesik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Kastamonu'da sorunların büyük bir kısmını çözmüş durumdayız. Şuanda 5 bin civarında abonemizin elektriği kesik. Onun da inşallah 24 saat içerisinde büyük bir kısmını halletmiş olacağız"
 18 Şubat 2021 21:59
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Bakan Dönmez: 5 bin civarında abonenin elektriği kesik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji hatlarındaki bakım çalışmaları ve kırsaldaki eski şebekelerin yenilenmesine ağırlık vereceklerini bildirdi.

İncelemelerde bulunmak üzere geldiği Kastamonu'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14-15 ve 16 Şubat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle Orta ve Batı Karadeniz'de elektrik şebekesi kaynaklı kesintiler yaşandığını söyledi.

Kar yağışı öncesinde gerekli hazırlıkları yaptıklarını anlatan Dönmez, "Tedbirleri almıştık. Ekipler hemen gelen arızalara müdahale etmek üzere alana çıktılar. Ama tabi yoğun kar yağışı nedeniyle istediğimiz hızda çalışamadık. Fakat geldiğimiz nokta itibariyle Kastamonu'da sorunların büyük bir kısmını çözmüş durumdayız. Şuanda 5 bin civarında abonemizin elektriği kesik. Onun da inşallah 24 saat içerisinde büyük bir kısmını halletmiş olacağız." dedi.

İnebolu ilçesinde incelemelerde bulunduklarını hatırlatan Dönmez, ilçenin kırsal alanlarında kar kalınlığının 1 metreyi geçtiğini anlattı.

"Kastamonululara bu olay karşısında göstermiş oldukları anlayış ve sabırdan dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum." diyen Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir teşekkür de çok yoğun şartlara rağmen direğin tepesinde, trafonun içerisinde vatandaşlarımızı karanlıkta bırakmamak için mücadele eden teknik ekibimize. İnşallah bundan sonra bu tip olayları bir daha yaşamayız. Tabi bu sadece bizim ülkemizde yaşanan bir olay da değil. Özellikle içinde bulunduğumuz kış şartları dolayısıyla dünyanın kuzey yarım küresinde kalan bölgelerinde Amerika'dan Asya'ya kadar muhtelif bölgelerde bu tip sorunlar maalesef yaşanıyor. Çünkü enerji nakil hatlarının önemli bir kısmı atmosfere açık koşullarda çalışmak zorunda. İşin doğası gereği böyle bir zorunluluğu söz konusu. Kısmen haberleşme hatlarımızda da atmosfere açık koşullarda bir çalışma söz konusu. Teknoloji geliştikçe alınan tedbirler artıyor. Dolayısıyla bu tip kesilme ve aksamalarda da nispeten azalma var."

Elektrikle ilgili şehir merkezlerinde ciddi bir sorun yaşanmadığını ifade eden Dönmez, sorunların daha çok kırsalda yaşandığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Elektrik dağıtım şirketleriyle de yeni bir dönemin içine giriyoruz. 2021'den 2026'ya kadar geçecek 5 yıllık süre içerisinde yeni bir bütçe dönemi içerisindeyiz. Özellikle bakım çalışmalarına ve kırsaldaki eski şebekelerin yenilenmesi konusuna bu dönemde daha fazla ağırlık vereceğiz. İnşallah onları da birkaç yıl içerisinde çözmüş olacağız. Bütçeleri de onaylandı. Artık bu konuda herhangi bir engel de yok. Hızlı bir şekilde sahada planlarımızı projelerimizi hayata geçirmiş olacağız."

Bakan Dönmez, daha sonra kentten ayrıldı.
Anadolu Ajansı
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