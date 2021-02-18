THY ve Pegasus, 2020 yılında rekor zarar açıkladı
Türk Hava Yolları pandeminin vurduğu 2020yılında 17 milyar, Pegasus ise 3 milyar TL zarar açıkladı
|18 Şubat 2021 22:05
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Türk Hava Yolları, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 2020 bilançosuyla ilgili olarak gelir tablosunu paylaştı.
Döneme ait 41 milyar 187 milyon 411 bin 613 TL kambiyo zararı açıklayan THY'nin dönem zararı 17 milyar 339 milyon 310 bin 713 TL olarak duyuruldu.
Pegasus Havayolları, geçen yıla ilişkin maliyet tablosunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Dönem Net Karı veya Zararı 3 milyar 247 milyon TL olarak açıklandı
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