Azerbaycan'a kimlik kartıyla seyahat protokolü onaylandı
Azerbaycan, iki ülke arasında seyahatlerin kimlik kartıyla yapılabilmesine olanak tanıyan protokolü onayladı.
|18 Şubat 2021 22:22
|+Aa- Yazdır
Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye arasında karşılıklı vize muafiyetine ilişkin 25 Şubat 2020 tarihli anlaşmaya, iki ülke vatandaşlarının kimlik kartlarıyla karşılıklı ziyaretlerine imkan tanıyan değişikliğin yapılmasını öngören 1 sayılı Protokol'ü onaylayan yasayı imzaladı.
Daha önce Azerbaycan Milli Meclisi, ilgili yasa tasarısını kabul etmişti.
10 Aralık 2020 tarihinde imzaladığı protokol ile iki ülke vatandaşları sadece kimlik kartı ibraz etmek suretiyle Türkiye ve Azerbaycan'a gidebilecekler. Yalnızca üçüncü ülkeler üzerinden yapılan seyahatler için pasaport gerekecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tutuklu ve hükümlülere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
18 Şubat 2021 22:59
|Sağlık ekipleri yolları aşarak hastalara 'Hızır' gibi yetişiyor
18 Şubat 2021 21:44
|Uşak'ta toplantı ve etkinliklere geçici yasak
18 Şubat 2021 19:45
|3 ilde yüz yüze eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
18 Şubat 2021 18:40
|Sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi zorunlu olacak
18 Şubat 2021 16:29
|Aşı olanların sayısı 6 milyonu geçti
18 Şubat 2021 14:27
|Hijyen ürünlerine yönelik denetimlerde yaklaşık 2 milyon lira idari ceza uygulandı
18 Şubat 2021 13:28
|YÖK, yüz yüze eğitim anketlerinin sonuçlarını açıkladı
18 Şubat 2021 13:07
|Fahrettin Altun'dan NATO'ya terörle mücadelede dayanışma çağrısı
18 Şubat 2021 12:51
|'Staj Seferbirliği' ile 50 bini aşkın öğrenciye staj imkanı tanınacak
18 Şubat 2021 12:27