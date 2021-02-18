Ankara'daki YHT kazası davasında TCDD Genel Müdürü tanık olarak dinlendi
|18 Şubat 2021 22:22
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Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Bir önceki celse tanık olarak dinlenmesine karar verilen TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Müşteki avukatları tanık Uygun'un, bilirkişi raporunda kaza nedeniyle kusurlu gösterildiğini, bakanlığın soruşturma izni vermemesi nedeniyle dosyada sanık olmadığını hatırlatarak ilgili yasa gereği tanık olarak dinlenemeyeceğinin ileri sürdü. Mahkemenin itirazı kabul etmemesi üzerine dinlenen Uygun, kaza tarihinde TCDD Genel Müdür Yardımcısı olduğunu söyledi.
Trenlerin işletilmesi ve trafik güvenliğinin mevzuatlarda nasıl olması gerektiğinin mevcut olduğunu belirten Uygun, kaza günü kimlerin çalıştığını hatırlamadığını söyledi.
Sorulara cevap vermedi
Tanık Uygun, sanık Emin Ercan Erbey'in avukatı Özay Arıkan'ın, "Hızlı tren projesi bitmeden yol neden işletmeye açıldı? Kazanın olduğu hatta sinyalizasyon sistemi olmadan gerekli risk analizleri yapıldı mı? Mevzuatta yer alan gerekli personel görevlendirildi mi? Görevlendirilen personele sinyalizasyon olmayan hatta yapılan seferlerle ilgili gerekli eğitimler verildi mi?" yönündeki soruların tamamına, "Cevap vermeyeceğim" diye karşılık verdi.
Uygun, bazı soruları ise "Bu sorulara daha önce cevap vermiştim" diye yanıtladı.
Firma temsilcisi de dinlendi
Duruşmada hattın sinyalizasyon işlerini yapan firmada mühendis olarak çalışan Ahmet Emre Güven de dinlendi. Güven, kaza olduğunda hatta test çalışmalarının sürdüğünü hattın işletme tasarrufunun TCDD'de olduğunu söyledi. Güven, bir soru üzerine sinyalizasyon ekipmanları ve testleri tamamlanmış hatta kaza olma olasılığının çok düşük olduğunu belirtti.
TCDD'de müşavir olarak çalışan tanık Hasan Hüseyin Gülen'in de dinlenmesinin ardından mahkeme, gelmeyen diğer tanıkların bir sonraki celse hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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