Bakan Koca, yaralı köpeğe müdahale eden personelin fotoğrafını paylaştı
|18 Şubat 2021 22:43
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir vaka dönüşü yolda gördüğü yaralı köpeğe müdahalede bulunan 112 Acil Servis görevlisinin fotoğrafını paylaştı.
Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta, bir paramedik yaralı köpeğe müdahalede bulunuyor. Vatandaşlar da yaralı köpeği tutarak, sağlık görevlisine yardım ederken, bir başka köpek ise yaşananları izliyor.
Bakan Koca, olaya ilişkin, "Salgının kahramanları, sevimli dostlarımızı da ihmal etmiyor. Ordu 112 Acil ekibinden Paramedik Mustafa Baran vaka dönüşü yolda gördüğü yaralı köpeğe duyarsız kalmadı. Dünyayı yaşanılabilir bir yer kılan merhamettir." ifadelerini kullandı.
Salgının kahramanları sevimli dostlarımızı da ihmal etmiyor. Ordu 112 Acil ekibinden Paramedik Mustafa Baran vaka dönüşü yolda gördüğü yaralı köpeğe duyarsız kalmadı. Dünyayı yaşanılabilir bir yer kılan merhamettir. pic.twitter.com/OD5grMUlJfDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 18, 2021
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