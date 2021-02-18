Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Hasta nakli yapan ambulans devrildi: 3 sağlık personeli yaralı
Kırşehir'de hasta nakli yapan ambulans bir otomobille buzlu yolda çarpışarak yan yattı. Kazada 3 sağlık personeli hafif şekilde yaralandı.
|18 Şubat 2021 23:24
|+Aa- Yazdır
Kırşehir'de hasta nakli yapan ambulans bir otomobille buzlu yolda çarpışarak yan yattı. Kazada 3 sağlık personeli hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akpınar ilçe 112 biriminde görevli ambulans, hasta nakli için Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine seyir halindeyken Ankara-Kayseri karayolu üzerinde bir otomobille buzlu yolda çarpışarak yan yattı. Ambulansta bulunan paramedik görevliler E.Y., A.K., S.O., hafif şekilde yaralandı. Sağlık personeli ayakta tedavi olurken nakli yapılan hastanın da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1'i doktor, 2 yaralı
18 Şubat 2021 23:23
|Uzman onbaşıyı silahla öldüren zanlı tutuklandı
18 Şubat 2021 22:02
|13 yaşındaki kız çocuğu 43 gün sonra bulundu; 8 gözaltı
18 Şubat 2021 20:35
|Doktorun hesabını hacklediler: 150 bin TL dolandırdılar
18 Şubat 2021 19:18
|Bazı illere gönderilen enjektörde sorun var
18 Şubat 2021 18:49
|23 yıl hapis cezası bulunan şahsı hastane personeli kılığındaki polisler yakaladı
18 Şubat 2021 17:31
|İntihar eden doktorun son mektubu ortaya çıktı: Unutulmak istiyorum
18 Şubat 2021 15:49
|Eşini ve kendini öldüren doktorun cenazesini arkadaşları aldı
18 Şubat 2021 15:26
|300 TL'lik elektrik faturası için ev sahibini öldürdü
18 Şubat 2021 14:45
|Sahte polis, FETÖ yalanıyla emekliyi 400 bin lira dolandırdı
18 Şubat 2021 13:20