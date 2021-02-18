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2021 \ 2021 yılı Ocak ayı engelli öğretmen alımı

Formasyonu olmayan öğretmen adayları atanamadı

2021 yılı EKPSS öğretmen alımlarında, formasyonu olmayan öğretmen adayları atanamadı
 18 Şubat 2021 23:28
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Formasyonu olmayan öğretmen adayları atanamadı

Milli Eğitim Bakanlığı 16 Şubat 2021 tarihi itibariyle 500 engelli öğretmen alım sonuçlarını açıkladı.

Kılavuzda, sadece 31/12/2020 tarihinden önce alınmış olan formasyonların geçerli olduğu, bu tarihten sonra alınan formasyonların ise geçersiz olduğu açıklanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Burhanettin Dönmez, geçen yıl verdiği bir röportajda "Pedagojik formasyon eğitimi kazanç kapısı olarak görülüyordu. Öğrencilerin paralarının ve umutlarının sömürülmesine 'dur' demek için kaldırdık. Bundan sonra Öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans (ÖMB-TZYL) programları açılacak. Daha önce alınan formasyon belgeleri geçerli olmakla birlikte, yeni mezun olanlardan bundan sonra başvurularda ÖMB-TZYL belgesi istenecek." demişti. Bu kural ilk olarak 2021 yılı EKPSS öğretmenlik alımlarında hayata geçti.

Formasyonun yerine geçen 'Öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisansı'nın ise henüz detayları belli değildir. YÖK ve MEB bu konuda bir açıklama yapmamıştır.

ÖMB-TZYL tezsiz yüksek lisansı alınamadığı ve formasyon da olmadığı için bir çok aday sorun yaşamaktadır.

İşte son engelli öğretmen alımında bu sorun yaşanmıştır. Formasyonu olmayanlar başvuru yapmasına rağmen ikinci öncelikli olarak değerlendirildiklerinden, bir yere atanamamıştır.

MEB ve YÖK'ün, 2021 yılı öğretmenlik alımları öncesinde bir açıklama yapması gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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