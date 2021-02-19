Uşak vaka sayısı en çok artan 5 ilden birisi oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 vaka oranlarında 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan 5 ilin yer aldığı tabloyu paylaştı.
|19 Şubat 2021 00:24
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 vaka oranlarında 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan 5 ilin yer aldığı tabloyu paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Geçen haftaya göre, 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz, Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum, aşıyla birlikte en büyük gücümüz" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kovid-19'u yenen doktor: Hayata bakış açınız değişiyor
18 Şubat 2021 22:40
|Maskeler güvensiz çıktı; uzmanları doğru maskeyi anlattı
18 Şubat 2021 21:17
|Türk gurbetçi Avrupa'da donut imparatoru oldu
18 Şubat 2021 21:14
|Bodrum'da sıcak havayı fırsat bilenler sahile akın etti
18 Şubat 2021 21:10
|Aşı, 2. dozdan sonra virüsün bulaşıcılığını azalttı
18 Şubat 2021 20:15
|Akbaş ve kangal sahiplenmek isteyenler aylarca sıra bekliyor
18 Şubat 2021 19:35
|Bu ilde termometreler sıfırın altında 26,3 dereceyi gördü
18 Şubat 2021 19:32
|Prof. Dr. Şener, mutant virüse dikkat çekti
18 Şubat 2021 19:11
|Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandı
18 Şubat 2021 18:15
|Araştırma: Kasırgaların hızı son yıllarda iki katından fazla arttı
18 Şubat 2021 17:17