Meslek liseleri 44 ürünü ihraç ediyor: Ekonomiye katkı sağlıyor
|19 Şubat 2021 07:05
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İhracat atağına kalkan meslek liselerinin ürünleri Avrupa'da dört ülkeye satıldı. Pazarın genişletilmesi için ise çeşitli ülkelerle görüşmeler sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, son dönemde Türkiye'deki mesleki ve teknik eğitim kurumlarının üretim altyapısını güçlendirdi. 21 şehirde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının bünyesinde 41 Ar-Ge merkezi kuruldu.
PATENT YAĞMURU
Mesleki ve teknik eğitim veren okullarda üretilen teknik bilginin patente dönüştürülerek
ülke ekonomisinin ve teknolojisinin gelişmesine katkı sağlanması amacıyla 2019-2020
eğitim ve öğretim yılının teması mesleki ve teknik eğitimde "patent, faydalı
model, marka ve tasarım yılı" olarak belirlendi. Bu doğrultuda yapılan 644 patent,
faydalı model, tasarım ve marka başvurusundan 44'ü tescil edildi.
GELİRLERİ KATLANDI
Atılım gelire dönüştü. Okulların döner sermaye işletmelerinde, koronavirüs salgınına rağmen, üretimden elde edilen gelir son 2 yılda yüzde 100'ün üzerinde artarak 503 milyon Türk Lirası'na ulaştı. Öğretmen ve öğrencilerin bu üretimlerden aldıkları pay da son iki yılda önemli bir artış gösterdi. Son iki yılda öğretmenlerin üretimden aldıkları pay yüzde 139 artarken öğrencilerin payı yüzde 115 arttı. Ar-Ge merkezlerinde solunum cihazından, maske makinesine, video laringoskop cihazından hava filtrasyon cihazlarına kadar çok sayıda ürün üretilebildi.
Mesleki eğitimde ilk kez üretilen ürünler yurt dışına ihraç edildi. Okullar ürettikleri ürünlerin bir kısmını Çekya, Hollanda, Fransa ve Belçika'ya ihraç etti. Ayrıca Almanya, İsviçre, Bulgaristan ve Tanzanya gibi ülkelere ihracat görüşmeleri devam ediyor.
Yasemin Asan
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