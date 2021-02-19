Pandemide e-Ticaret can simidi oldu
|19 Şubat 2021 07:17
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2020'ye yüzde 40'lık bir büyüme hedefiyle girdiklerini ancak pandemiyle birlikte e-Ticaret'e eğilimin artmasıyla yılı yüzde 50 büyümeyle kapattıklarını belirten Gittigidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, "e-Ticaret sektörü bu süreçte tüketicilerin ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde karşılarken aynı zamanda pek çok KOBİ ve esnafı pandeminin olumsuz ekonomik etkilerine karşı korudu. 2019'da 100 bin olan satıcı sayımız 2020'de 117 bine ulaştı. Kayıtlı kullanıcı sayımız 33 milyon olurken sayfa görüntülenme sayımız 6 milyara yükseldi. Mobil uygulamamızın indirilme sayısı da bu dönemde yüzde 67 artarak 20 milyon oldu'' dedi.
DOĞU ANADOLU SÜRPRİZİ
e-Ticaret'te Doğu Anadolu sürprizine dikkat çeken Kantarcı, "Toplam satıcılarımızın önemli bir kısmı İstanbul, Ankara ve İzmir'den olsa da satıcı sayısını en fazla artıran şehirler sırasıyla Iğdır, Kars, Ağrı, Osmaniye, Karaman ve Muş oldu. Yeni satıcılara baktığımızda çoğunluğunun kozmetik ve kişisel bakım, ev, dekorasyon ve bahçe, bilgisayar ve tablet kategorilerinde faaliyet gösterdiğini görüyoruz. 2020'de en çok satılan ürün ise maske oldu" diye konuştu. Bu dönemde KOBİ'leri e-İhracat ile yurt dışına açtıklarını belirten Kantarcı şunları kaydetti: Yerli satıcılarımız ürünlerini Gittigidiyor'da satışa çıkararak eBay'in dünya çapında 185 milyon kullanıcısına ulaştırabiliyor. 2021'de Hindistan, Hong Kong, Avustralya ve Güney Kore'ye e-İhracat'a başlıyoruz.
'Gitmesine İzin Verme' projesi
Gittigidiyor BM'nin sürdürülebilirlik hedeflerine destek olmak amacıyla 'Gitmesine İzin Verme' projesini hayata geçirdi. Proje ile su tasarrufu, atık yönetimi, enerji tasarrufu ve temiz hava başlıkları altında hem üretim hem de tüketim açısından kamuoyunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
Ömer Temür
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