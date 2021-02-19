İller, vaka ve aşıya göre 4 risk grubuna ayrılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mart'tan sonra illere göre "kademeli normalleşme"nin yol haritasını anlattı. Bir grup gazeteciye, koronavirüsle mücadelede son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca "İl, kendi bölgesini önemseyecek. Net şekilde görmüş olacağız. İlleri, vaka ve aşı oranları kriterlerine göre 'düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli' olarak 4 kategoriye ayıracağız. Bir ilin, hangi kısımda olduğunu, neyin açılıp neyin kapanacağını bileceğiz. Yeni yayınladığımız harita, haftalık olacak. Açma-kapama uygulamasını ise, iki haftada bir yapacağız. Bakanlık olarak biz ilan edeceğiz. 1 Mart'tan sonra herkes, yaşadığı ilde 'kafe ve restoran açılmalı mı, açılmamalı mı', kendisi belirleyecek. Bize ihtiyaç kalmayacak" dedi.

HAFTADA 5 İL DUYURULACAK

İl bazında yaşanan değişimlerle ilgili bilgilerin aktarılacağına dikkat çeken Koca "Bu hafta ilk defa, en fazla artış olan iller ve en fazla düşüşün olduğu 5 ili yayımladık. Bu 5 ili, her hafta yayımlayacağız. Böylelikle, illerdeki düşüş ve yükseliş görülecek" diye konuştu.

37 İLDE MUTASYONLU VİRÜS

Şu anda 37 ilde mutasyon olduğuna dikkat çeken Koca "Mutasyondaki artış sürüyor ki, bazı illerde daha belirgin, bulaşıcılığı yüksek. Hastalık etkisi artmış ya da azalmış değil" ifadesini kullandı. Koca, Karadeniz'de son dönemlerdeki vaka artışlarının mutasyonla ilgisi olmadığını, tamamen o bölgedeki hareketlilikten kaynaklandığını belirtti. Kongre eleştirileriyle ilgili ise Bakan Koca şunları söyledi: Bazı tedbirleri devre dışı bıraktığımızda, salgının arttığını biliyoruz. Dolayısıyla 83 milyon, buna hassasiyetle odaklanmalıdır.

EBRU KARATOSUN