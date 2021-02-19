Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İller, vaka ve aşıya göre 4 risk grubuna ayrılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kademeli normalleşmeyi anlattı. 81 il, vaka sayısı ve aşılama oranlarına göre "düşük, orta, yüksek ve çok yüksek" olarak 4 risk grubunda ele alınacak. Bir kent, hangi gruba giriyorsa o kapsamda sosyal açılma ya da kapanmaya tabi tutulacak
 19 Şubat 2021 07:30
+Aa- Yazdır
İller, vaka ve aşıya göre 4 risk grubuna ayrılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mart'tan sonra illere göre "kademeli normalleşme"nin yol haritasını anlattı. Bir grup gazeteciye, koronavirüsle mücadelede son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca "İl, kendi bölgesini önemseyecek. Net şekilde görmüş olacağız. İlleri, vaka ve aşı oranları kriterlerine göre 'düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli' olarak 4 kategoriye ayıracağız. Bir ilin, hangi kısımda olduğunu, neyin açılıp neyin kapanacağını bileceğiz. Yeni yayınladığımız harita, haftalık olacak. Açma-kapama uygulamasını ise, iki haftada bir yapacağız. Bakanlık olarak biz ilan edeceğiz. 1 Mart'tan sonra herkes, yaşadığı ilde 'kafe ve restoran açılmalı mı, açılmamalı mı', kendisi belirleyecek. Bize ihtiyaç kalmayacak" dedi.

HAFTADA 5 İL DUYURULACAK

İl bazında yaşanan değişimlerle ilgili bilgilerin aktarılacağına dikkat çeken Koca "Bu hafta ilk defa, en fazla artış olan iller ve en fazla düşüşün olduğu 5 ili yayımladık. Bu 5 ili, her hafta yayımlayacağız. Böylelikle, illerdeki düşüş ve yükseliş görülecek" diye konuştu.

37 İLDE MUTASYONLU VİRÜS

Şu anda 37 ilde mutasyon olduğuna dikkat çeken Koca "Mutasyondaki artış sürüyor ki, bazı illerde daha belirgin, bulaşıcılığı yüksek. Hastalık etkisi artmış ya da azalmış değil" ifadesini kullandı. Koca, Karadeniz'de son dönemlerdeki vaka artışlarının mutasyonla ilgisi olmadığını, tamamen o bölgedeki hareketlilikten kaynaklandığını belirtti. Kongre eleştirileriyle ilgili ise Bakan Koca şunları söyledi: Bazı tedbirleri devre dışı bıraktığımızda, salgının arttığını biliyoruz. Dolayısıyla 83 milyon, buna hassasiyetle odaklanmalıdır.

EBRU KARATOSUN
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ayağa kalkış kredisi ve uzun destek şart
19 Şubat 2021 08:20		 Prof. Dr. Özlü: Hafta sonu sokağa çıkmaya ne gerek var ?
19 Şubat 2021 08:10
Puanı toplayan iller normale dönecek
19 Şubat 2021 08:03		 Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
19 Şubat 2021 06:30
Hafif ticari araç belediye aracıyla çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
19 Şubat 2021 05:18		 Uşak vaka sayısı en çok artan 5 ilden birisi oldu
19 Şubat 2021 00:24
Kovid-19'u yenen doktor: Hayata bakış açınız değişiyor
18 Şubat 2021 22:40		 Maskeler güvensiz çıktı; uzmanları doğru maskeyi anlattı
18 Şubat 2021 21:17
Türk gurbetçi Avrupa'da donut imparatoru oldu
18 Şubat 2021 21:14		 Bodrum'da sıcak havayı fırsat bilenler sahile akın etti
18 Şubat 2021 21:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:43 - Akademik hırsızlıkta pes dedirten savunma08:38 - WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız08:26 - Dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 31'i sağlıkçı 46 kişiye gözaltı08:25 - Müşteri taksideki kokudan şüphelenince ortaya çıktı: 2 gözaltı08:20 - Ayağa kalkış kredisi ve uzun destek şart08:10 - Prof. Dr. Özlü: Hafta sonu sokağa çıkmaya ne gerek var ?
08:03 - Arsaya talep arttı08:03 - Puanı toplayan iller normale dönecek08:01 - Kanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazmıştı! O Ragıp karşısına çıktı07:59 - Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti07:45 - Mobinge uğrayan doktorlar: Meslekten de yaşamaktan da soğudum07:30 - İller, vaka ve aşıya göre 4 risk grubuna ayrılacak
07:17 - Pandemide e-Ticaret can simidi oldu07:05 - Meslek liseleri 44 ürünü ihraç ediyor: Ekonomiye katkı sağlıyor06:50 - İcralık mallar 'yok pahasına' satılamayacak06:40 - Üst akla 42,5 yıl hapis: FETÖ-CIA bağlantısını kurdu06:30 - Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
06:15 - Boğaziçi Üniversitesi ne YÖK'ü ne de MEB'i dikkate alıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan öğretim üyelerinin muayenehane açmalarına dair önemli karar
Mars'tan ilk fotoğraf geldi
Mobinge uğrayan doktorlar: Meslekten de yaşamaktan da soğudum
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Puanı toplayan iller normale dönecek
Kanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazmıştı! O Ragıp karşısına çıktı
Boğaziçi Üniversitesi ne YÖK'ü ne de MEB'i dikkate alıyor
Uşak vaka sayısı en çok artan 5 ilden birisi oldu
Üst akla 42,5 yıl hapis: FETÖ-CIA bağlantısını kurdu
Dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 31'i sağlıkçı 46 kişiye gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
luvi dilinden dilimize geçen kelimeler 1
gaspet 3
Ölümsüzlük mantarı 1
doğan cüceloğlu 2
bekleme hissi 2
Fotoğraf 1
karbonmonoksit zehirlenmesi 1
pandemide en çok özlenen aktiviteler 4
Metil alkol 11
seme 3
SON İLANLAR
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 15 personel alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Gülyalı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Altınekin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam