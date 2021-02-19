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Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sokakta tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Meral Şen (40) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
 19 Şubat 2021 07:59
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Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 196 sokakta meydana geldi. Meral Şen, iddiaya göre sokak ortasında tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Bıçaklı saldırgan, olayın ardından beyaz renkli bir otomobille kaçarak kayıplara karıştı. Şen'in kanlar içerisinde yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Şen'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şen, doktorların tüm müdahalelerin rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çevrede çalışma yaparken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de sokakta incelemelerde bulundu. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin kullandığı otomobili Nazarköy mevkiinde terk edilmiş halde buldu.

Öte yandan, cinayet zanlısının E.Ş. olduğu ileri sürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA
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