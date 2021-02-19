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Kanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazmıştı! O Ragıp karşısına çıktı

Ayrılmak istediği için eşi tarafından vurulan Nurtaç Canan, öleceği düşüncesiyle kanıyla yere 'Beni Ragıp vurdu' diye yazmıştı. O Ragıp dün hakim karşısına çıktı ve tam 5 kurşun sıktığı karısını korkutmak amacıyla vurduğunu söyleyerek, kendisini affetmesini istedi.
 19 Şubat 2021 08:01
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Kanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazmıştı! O Ragıp karşısına çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de kendisinden ayrılmak isteyen 25 yıllık eşi Nurtaç Canan'a 4 Haziran günü kayınpederinin evinde 5 kurşun sıkan Ragıp Canan, kayıplara karışmış, kanlar içinde kalan ve hareket edemeyen kadın, öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere 'Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum' yazmıştı. 16 gün sonra yakalanarak tutuklanan Ragıp Canan'ın 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'silahla tehdit' suçlarından 39 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

'BENİ AFFETSİN EŞİM'

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre Bakırköy 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada söz verilen tutuklu sanık Ragıp Canan, "Eşimle aramızda namus meselesi gibi bir durum yoktu. Korkutmak amacıyla vurdum. Pişmanım. Eşimden, sizden, herkesten özür diliyorum. İsteyerek olmadı. Beni affetsin eşim. Tutuklu olmam nedeniyle mağdurum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık Canan'ın avukatı da müvekkilinin öldürme kastının olmadığını söyleyerek, 'yaralama' suçundan yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan mağdur Nurtaç Canan'ın yaralarıyla ilgili hazırlanacak olan raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

'HEPİMİZ MAĞDUR OLDUK'

Duruşma çıkışı adliye önünde basın açıklaması yapan Nurtaç Canan şunları söyledi:

"İnanıyorum adalet yerini bulacak ve hak ettiği cezayı alacak. Ben kendimden geçtim. Benimle birlikte acı çeken üç insan, annem, babam ve oğlum. Benimle birlikte onlar da mağdur oldular. Onların döktüğü gözyaşlarının bedelini ağır bir şekilde ödesin."

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