Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Arsaya talep arttı

Yılın en karlı yatırımlarından biri arsa oldu. Bir taraftan yatırımcılar, bir taraftan da 'uzaktan çalışmak' isteyenler nedeniyle, fiyatlarda yüzde 50'ye varan artış yaşandı
 19 Şubat 2021 08:03
+Aa- Yazdır
Arsaya talep arttı

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Gayrimenkul sektörü 2020 yılında; konut, işyeri, arsa, tarla gibi hemen hemen tüm alanlarda yüksek satış rakamlarına erişti. Ancak yılın en büyük sürprizini başta büyükşehirlere yakın olan illerdeki arsalar yaptı. Arsa satışlarının ve fiyatlarının artmasında etkili iki önemli neden var. Bunlardan ilki, koronavirüs pandemisinin 'yeni normal'i; kalabalıktan uzaklaşmak, şehir çeperlerine ve düşük nüfuslu illere yönelme ile yazlık bölgelerin aynı zamanda kış ayları için de tercih edilmesi olarak karşımıza çıktı. Yine pandemi etkisiyle artan uzaktan çalışma modeli ise kimi şirketlerde kalıcı hale getirildi. Bu sayede beyaz yakalılar, her zaman hayalleri olan 'bahçeli ev' fikri için arsa alımı yaptılar. Diğer güçlü bir neden ise, arsa yatırımlarının getirisinin son birkaç yıldır konuttan daha fazla olması olarak gösteriliyor. Pandeminin de etkisiyle yatırımda imarlı arsa trendi gücüne güç katmış oldu. Yıl içinde çeşitli veriler ve uzmanlarla, artan arsa alım taleplerini gündeme taşımıştık. Şimdi gelin, yıl genelinin fotoğrafını çekelim.

Arsa arayışındaki artış ve yatırım talebini değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, özellikle son birkaç yıldır yükselen getiriye dikkat çekti. Maya, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Getirisi daha fazla'

"Arsaların yeni yatırım trendi olmasının 2 farklı sebebi var. İlkini salgının etkisi olarak nitelendirilebiliriz. Burada kent merkezinde kalmanın, içinde bulunduğumuz dönem itibarıyla zorunlu olmadığı keşfedildi. Bu nedenle daha sakin, daha fazla açık hava ve doğa ile temas edebileceğimiz yerler ön plana çıktı. Burada da yatırımcı ilgisi boş bir arsa alıp üzerinde binayı inşa etme şeklinde ya da daha büyük metrekaredeki arsaları geliştiricinin proje üretmesine uygun hale getirme şeklinde oldu. Buradaki artış oranları bölgelerine göre çok farklılık göstermekle birlikte kıyı bölgelerinin ve kent çeperlerinin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Yatırımcıların arsaya ilgisinin bir diğer nedeni ise aslında çok daha önce başlamıştı. Konut getirilerinin 2015 yılından sonra azalması ile birlikte yatırım tarafında ilgi konuttan arsaya kaymıştı. Arsa yatırımlarının getirisi geçtiğimiz 5 yılda konuta kıyasla bölgesine göre değişmekle birlikte özelikle yeni gelişme alanlarında daha fazla idi. Biraz da bu kaymanın geri dönüşü bu dönemde görüldü."

İstanbul'a yakın

Arsa yatırımı yapmak ve kendi konutunu inşa etmek isteyenler genellikle İstanbul ve İzmir'e yakın illeri tercih ediyor. Otoyolların da etkisiyle, pek çok şehirde arayış var. Balıkesir'den Muğla'ya, Çanakkale'den Manisa'ya kadar arazi fiyatlarında yıllık yüzde 50'ye varan fiyat farkları görülüyor.

% 30'un üzerinde

GABORAS Gayrimenkul Borsası Veri Direktörü Orhan Vatandaş, gayrimenkul satışlarındaki 500 milyar liralık işlem hacminin yüzde 62'sini konut satışlarının oluşturduğunu anlatırken, arsa satışları payının da oldukça yüksek olduğunu söyledi. Vatandaş, "Arsa yatırımları, İstanbul'a yakın iller ve yazlık bölgelerde arttı. Talep, fiyatlara da yansıdı. 2019'da 150 bin lira olan arsa fiyat ortalaması 2020'de 200 bin liranın üzerine çıktı. Marmara Bölgesi ve Muğla gibi iller fiyat artışında öne çıktı" dedi.

Orhan Vatandaş, dövizdeki oynaklık ve belirsizlikler nedeniyle alternatif yatırım aracı olarak gayrimenkulün yerini koruduğu belirtti. Vatandaş, "2020 sonu ve 2021 başı itibarıyla, dövizde TL'ye karşı yaşanan gerilemenin 2021'de gayrimenkulü, tüketici nezdinde önemli yatırım araçları arasına sokması bekleniyor. Arsa fiyatlarındaki son dönem artışlarının 2021'de devam etmesi, yıl sonu itibariyle yatırımcılarına yüzde 20=30 oranları arasında getiri sağlaması beklenmektedir" diye konuştu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Değerli konutta vergi beyannamesi için son 5 gün
18 Şubat 2021 20:01		 Merkez Bankası faizi değiştirmedi
18 Şubat 2021 14:01
Faizsiz konut edindiren şirketlere denetim geliyor
18 Şubat 2021 09:51		 Kredi dolandırıcılığında zarardan banka sorumlu
18 Şubat 2021 08:20
Konut satışına faiz ve korona freni
16 Şubat 2021 18:36		 Korona ve faiz bu ilde konut satışlarını sert düşürdü
16 Şubat 2021 14:18
Türkiye'de ocakta 70 bin 587 konut satıldı
15 Şubat 2021 10:27		 Bankalar 2020'de tüm zamanların en yüksek karına ulaştı
14 Şubat 2021 11:09
Kentsel dönüşümde banka kredisi faiz destekleri yeniden düzenlendi
13 Şubat 2021 11:34		 Faizsiz konut ve taşıta 100 milyon sermaye şartı
13 Şubat 2021 08:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:43 - Akademik hırsızlıkta pes dedirten savunma08:38 - WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız08:26 - Dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 31'i sağlıkçı 46 kişiye gözaltı08:25 - Müşteri taksideki kokudan şüphelenince ortaya çıktı: 2 gözaltı08:20 - Ayağa kalkış kredisi ve uzun destek şart08:10 - Prof. Dr. Özlü: Hafta sonu sokağa çıkmaya ne gerek var ?
08:03 - Arsaya talep arttı08:03 - Puanı toplayan iller normale dönecek08:01 - Kanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazmıştı! O Ragıp karşısına çıktı07:59 - Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti07:45 - Mobinge uğrayan doktorlar: Meslekten de yaşamaktan da soğudum07:30 - İller, vaka ve aşıya göre 4 risk grubuna ayrılacak
07:17 - Pandemide e-Ticaret can simidi oldu07:05 - Meslek liseleri 44 ürünü ihraç ediyor: Ekonomiye katkı sağlıyor06:50 - İcralık mallar 'yok pahasına' satılamayacak06:40 - Üst akla 42,5 yıl hapis: FETÖ-CIA bağlantısını kurdu06:30 - Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
06:15 - Boğaziçi Üniversitesi ne YÖK'ü ne de MEB'i dikkate alıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan öğretim üyelerinin muayenehane açmalarına dair önemli karar
Mars'tan ilk fotoğraf geldi
Mobinge uğrayan doktorlar: Meslekten de yaşamaktan da soğudum
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Puanı toplayan iller normale dönecek
Kanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazmıştı! O Ragıp karşısına çıktı
Boğaziçi Üniversitesi ne YÖK'ü ne de MEB'i dikkate alıyor
Uşak vaka sayısı en çok artan 5 ilden birisi oldu
Üst akla 42,5 yıl hapis: FETÖ-CIA bağlantısını kurdu
Dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 31'i sağlıkçı 46 kişiye gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mavi köpekler 1
fado 3
yıl 3500 2
saçın sakızımı gerdi 1
4 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gitmesi 2
zile basıp kaçmak 1
karbonmonoksit zehirlenmesi 1
şiir sokakta 3
ay sonunda birinci olan yazarın puanı 1
dilara 1
SON İLANLAR
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 15 personel alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Gülyalı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Altınekin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam