Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Puanı toplayan iller normale dönecek

Cumhurbaşkanı'nın "Martta normalleşmeye geçiliyor" açıklamasının ardından takvim merak konusu oldu. Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, belli kriterler üzerinden her ile puan verileceğini, belli bir puanın üzerinde olanların aşama aşama normalleşeceğini söyledi
 19 Şubat 2021 08:03
+Aa- Yazdır
Puanı toplayan iller normale dönecek

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Önceki gün yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Mart ayında normalleşmeye geçiliyor" açıklamasını yaptı. Bu açıklama üzerine normalleşme takvimi de merak konusu oldu.

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, normalleşmenin nasıl olacağını anlattı:

4 KRİTERE GÖRE PUAN

"Şu anda Bilim Kurulumuz, Toplumda Salgın Yönetimi Alt Kurulu üyesi olan hocalarımız bir gösterge üstünde çalışıyor. Bu göstergenin çeşitli alt belirteçleri olacak. İllere 4 kritere göre puan verilecek. Bu toplamda belirlenecek puana göre, salgının ilgili yerleşim yerlerindeki artma, sabit seyretme veya azalma durumları göz önünde bulundurulacak.

O kriterler şöyle olacak:

1- İllerdeki 7-14 günlük vaka sayıları;

2- Testte pozitiflik oranları;

3- Yoğun bakım doluluk kapasiteleri ve servislere yeni hasta yatış durumu;

4- İllerdeki aşılama durumu.

KISITLAMA GERİ GELEBİLİR

Azalma eğilimindeki illerde kısıtlamaların aşama aşama gevşetilmesi (sokağa çıkma yasakları, kafe, restoranlar ve kıraathanelerin açılması, yüz yüze eğitime geçilmesi gibi) söz konusu olacakken, belirli aralıklarla yapılacak değerlendirmelerde bir artış eğilimi olması halinde, kısıtlamaların yeniden arttırılması gündeme gelebilecek."

RESTORANLARA 3 TEMEL KURAL

Doç. Dr. Kayıpmaz, restoran ve kafelerin açılmasıyla ilgili de 3 temel kuralın belirleyici olacağını söyledi: "Bu normale dönüş elbette maske, mesafe, hijyen gibi üç temel kural ile mümkün olacak. Tedbirli yaşantımızdan taviz vermememiz gerekiyor. Örneğin restoranlar açılırsa burada mümkün olduğunca kısa vakit geçirip çıkmalıyız. Kalabalık oluşmamasına dikkat etmeliyiz. HES kodu sorgulaması hem müşteri hem de çalışan sağlığı için uygun olacaktır."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ayağa kalkış kredisi ve uzun destek şart
19 Şubat 2021 08:20		 Prof. Dr. Özlü: Hafta sonu sokağa çıkmaya ne gerek var ?
19 Şubat 2021 08:10
İller, vaka ve aşıya göre 4 risk grubuna ayrılacak
19 Şubat 2021 07:30		 Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
19 Şubat 2021 06:30
Hafif ticari araç belediye aracıyla çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
19 Şubat 2021 05:18		 Uşak vaka sayısı en çok artan 5 ilden birisi oldu
19 Şubat 2021 00:24
Kovid-19'u yenen doktor: Hayata bakış açınız değişiyor
18 Şubat 2021 22:40		 Maskeler güvensiz çıktı; uzmanları doğru maskeyi anlattı
18 Şubat 2021 21:17
Türk gurbetçi Avrupa'da donut imparatoru oldu
18 Şubat 2021 21:14		 Bodrum'da sıcak havayı fırsat bilenler sahile akın etti
18 Şubat 2021 21:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:43 - Akademik hırsızlıkta pes dedirten savunma08:38 - WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız08:26 - Dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 31'i sağlıkçı 46 kişiye gözaltı08:25 - Müşteri taksideki kokudan şüphelenince ortaya çıktı: 2 gözaltı08:20 - Ayağa kalkış kredisi ve uzun destek şart08:10 - Prof. Dr. Özlü: Hafta sonu sokağa çıkmaya ne gerek var ?
08:03 - Arsaya talep arttı08:03 - Puanı toplayan iller normale dönecek08:01 - Kanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazmıştı! O Ragıp karşısına çıktı07:59 - Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti07:45 - Mobinge uğrayan doktorlar: Meslekten de yaşamaktan da soğudum07:30 - İller, vaka ve aşıya göre 4 risk grubuna ayrılacak
07:17 - Pandemide e-Ticaret can simidi oldu07:05 - Meslek liseleri 44 ürünü ihraç ediyor: Ekonomiye katkı sağlıyor06:50 - İcralık mallar 'yok pahasına' satılamayacak06:40 - Üst akla 42,5 yıl hapis: FETÖ-CIA bağlantısını kurdu06:30 - Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
06:15 - Boğaziçi Üniversitesi ne YÖK'ü ne de MEB'i dikkate alıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan öğretim üyelerinin muayenehane açmalarına dair önemli karar
Mars'tan ilk fotoğraf geldi
Mobinge uğrayan doktorlar: Meslekten de yaşamaktan da soğudum
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Puanı toplayan iller normale dönecek
Kanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazmıştı! O Ragıp karşısına çıktı
Boğaziçi Üniversitesi ne YÖK'ü ne de MEB'i dikkate alıyor
Uşak vaka sayısı en çok artan 5 ilden birisi oldu
Üst akla 42,5 yıl hapis: FETÖ-CIA bağlantısını kurdu
Dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 31'i sağlıkçı 46 kişiye gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öfke kontrolü 4
Soğanlı yumurta 2
evlerdeki fazla eşyalar 4
tur bindirmek 1
4 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gitmesi 2
The revenant 1
sirke 1
sana adalet vadetmedik 1
Gua geçidi 1
luvi dilinden dilimize geçen kelimeler 1
SON İLANLAR
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 15 personel alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Gülyalı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Altınekin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam