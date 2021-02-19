WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız
|19 Şubat 2021 08:38
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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp'ın zorunlun güncelleme kararının yankıları sürüyor.
Dikte ettiği değişiklik sonrası kullanıcı sayısı hızla azalan WhatsApp tepki çeken güncelleme kararı ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı.
WhatsApp, 'Güncellememiz Hakkında Daha Fazla Bilgi' başlığıyla paylaştığı yazıda "WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilmeleri için bu güncellemeleri inceleyip kabul etmelerini kullanıcılara hatırlatmaya başlayacağız" denildi.
Söz konusu yazıda "Daha önce bu güncelleme hakkında çok fazla sayıda yanlış bilgiyle karşılaştık" ifadelerine yer veren WhatsApp, yanlış anlaşılmaları gidermek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edildiğinin altını çizdi.
WhatsApp'ın resmi blog sitesi üzerinden yayınlanan bu yazı WhatsApp'ın gelen tüm tepkilere rağmen geri adım atmayacağı yönünde yorumlandı.
Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gelen tepkiler sonrası 15 Ocak'ta söz konusu yeni şartları 8 Şubat'tan 15 Mayıs'a ötelediğini duyurmuştu.
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