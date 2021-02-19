Akademik hırsızlıkta pes dedirten savunma

Hürriyet'ten Abdullah Şanlı'nın haberine göre: Akademi çevrelerinin emek hırsızı diye suçladığı A.S. , "Türkçeyle ilgili sorunu olan bazı akademisyenler var. Onların yaptığı hataları da düzeltiyorum. Tashihini yapıp öyle koyuyorum" diyerek kendisini savundu. A.S. 'nin kitaplarındaki akademik hırsızlığı, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde çalışma yapan bir öğrenci fark etti.

Mezopotamya uzmanı olan Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okay Pekşen'in bir makalesi A.S'nin kitabına bire bir kopyalanarak konulmuştu. Okay Pekşen incelediği A.S'nin kitaplarında, kendisi gibi 5 akademisyenin çalışmalarının kopyalandığını gördü.

Pekşen akademik hırsızlığı şöyle anlattı: "'Babil' kitabında benim "Babil Krallarının Siyasal Meşrulaştırma Aracı: Tanrı Marduk" makalemi almış kitabın bir bölümü olarak koymuş. İnternet üzerinden yapmış tüm bu aşırmaları. Makaleler dışında kitabın kalan bölümlerini de öğrencilerin yapıp yüklemiş oldukları ödevlerden ve tezlerden almış. Kendisine ait hiçbir şey yok kitabın içerisinde."

EMEĞE SAYGI DUYUYORUM

Akademi çevrelerinin emek hırsızlığıyla suçladığı A.S' ise 20 yıldır böyle çalıştığını belirterek kendisini şöyle savundu: "Noktasını virgülünü dahi değiştirmeden veriyorum emeğe saygısızlık olmasın diye. Alt tarafı birinden 3 sayfa, diğerinden 4 sayfa almışım. Onu da kaynakça olarak göstermişim zaten. Herkes birbirinden almış kaynak göstererek. Hangi akademisyen sıfırdan makale yazıyor. Herkes birbirinden kopyalayıp almış. Vicdanen rahatım. Hocaları kırdıysam da özür dilerim."