İntihar eden Doktor eşini uykuda öldürmüş

ANTALYA'da önceki gün cinnet getiren kadın doğum uzmanı doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt (58), diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt'u (38) tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendisini de vurmuş, olay Gamze Kaçar Bozkurt'un ilk evliliğinden olan 6 yaşındaki kızının kreşten eve gelmesiyle ortaya çıkmıştı. Zili çalan küçük kız, kapıyı açan olmayınca, karşı dairedeki anneannesinin yanına gitmiş, anneanne Nurdan Kaçar, yedek anahtarla eve girdiğinde kızı ile damadını kanlar içerisinde yerde yatarken bulmuştu.

UYKUSUNDA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olayı haber alan çiftin yakınları sinir krizi geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre Gamze Kaçar Bozkurt'un, 3-4 gündür grip nedeniyle evde tedavi gördüğü, ilaç alıp uyuduğu, eşinin tabancayla ensesine ateş ederek onu öldürdüğü belirlendi.

Öte yandan çiftin daha önce İzmir'de yaşadığı, boşanma aşamasına gelmeleri üzerine Gamze Kaçar Bozkurt'un dört ay önce Antalya'ya geldiği belirtildi. Dr. Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un, daha önce işyerinde silahla intihar etmek istediği, telefonda konuştuğu eşinin onu kararından vazgeçirdiği öğrenildi.

AŞKLARI HABER OLMUŞ

Çiftin son dönemde sürekli kıskançlık nedeniyle tartıştıkları iddia edilirken, Bozkurt çiftinin Antalya'da yayımlanan magazin dergisi Female'nin bu ayki sayısında, kapak konusu olarak yer aldıkları da ortaya çıktı. Yayımlanan röportajda, Bozkurt çifti, aşklarını anlatmışlar.

Gamze Kaçar Bozkurt, eşinin dünyanın en sevecen, en babacan adamı olduğunu belirterek, şunları söylemiş: "Ben akıllı bir kadınımdır ve beni Kaan Bey'in zekası ve merhameti etkiledi diyebilirim."

'ÇOK MUTLULARDI'

Çiftin aşklarını anlattıkları dergide kullanılan fotoğrafları çeken Murat Yıldırım, çekimler boyunca çiftin çok mutlu olduğunu söyledi. Yıldırım, "Kahve içmek için mola verdiğimizde dahi birbirlerinin elini bırakmıyorlardı. Birbirlerine çok bağlılardı. Dün bu haberi aldığım an şok oldum. Fotoğraflarını çekeli 1 ay olmadı. Bu kadar kısa sürede, o mutlu tablodan geriye bunun kalması beni hayretler içerisine düşürdü" diye konuştu.

YAKINLARI YIKILDI

GAMZE Kaçar Bozkurt'un cenazesi, babası Harun Kaçar, kız kardeşi Gözde Sema Demirkaynatan ve annesi Nurdan Kaçar tarafından dün öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenazenin alınması sırasında Bozkurt'un kız kardeşi ile annesi sinir krizi geçirdi. Sürekli gözyaşı döken Demirkaynatan, "Ablam benim her şeyimdi. Katledildi. Kadın cinayetleri artık son bulsun" dedi. Nurdan Kaçar ise "Kızım katledildi, devletimize sesleniyorum. Artık kadın cinayetlerine dur desinler" diye konuştu. Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Bozkurt'un önceki evliliğinden dünyaya gelen 6 yaşındaki kızı da katıldı. Küçük kıza cenaze töreni sırasında bir psikolog da eşlik etti. Tören boyunca "Annemi istiyorum" diye ağlayan çocuğa, yakınları, "Senin annen melek oldu" dedi.