Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İntihar eden Doktor eşini uykuda öldürmüş

Dr. Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt'u (38) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etmesi büyük şok yarattı. Yapılan açıklamaya göre Gamze Kaçar Bozkurt'un, 3-4 gündür grip nedeniyle evde tedavi gördüğü, ilaç alıp uyuduğu, eşinin tabancayla ensesine ateş ederek onu öldürdüğü belirlendi
 19 Şubat 2021 08:50
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

ANTALYA'da önceki gün cinnet getiren kadın doğum uzmanı doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt (58), diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt'u (38) tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendisini de vurmuş, olay Gamze Kaçar Bozkurt'un ilk evliliğinden olan 6 yaşındaki kızının kreşten eve gelmesiyle ortaya çıkmıştı. Zili çalan küçük kız, kapıyı açan olmayınca, karşı dairedeki anneannesinin yanına gitmiş, anneanne Nurdan Kaçar, yedek anahtarla eve girdiğinde kızı ile damadını kanlar içerisinde yerde yatarken bulmuştu.

UYKUSUNDA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olayı haber alan çiftin yakınları sinir krizi geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre Gamze Kaçar Bozkurt'un, 3-4 gündür grip nedeniyle evde tedavi gördüğü, ilaç alıp uyuduğu, eşinin tabancayla ensesine ateş ederek onu öldürdüğü belirlendi.

Öte yandan çiftin daha önce İzmir'de yaşadığı, boşanma aşamasına gelmeleri üzerine Gamze Kaçar Bozkurt'un dört ay önce Antalya'ya geldiği belirtildi. Dr. Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un, daha önce işyerinde silahla intihar etmek istediği, telefonda konuştuğu eşinin onu kararından vazgeçirdiği öğrenildi.

AŞKLARI HABER OLMUŞ

Çiftin son dönemde sürekli kıskançlık nedeniyle tartıştıkları iddia edilirken, Bozkurt çiftinin Antalya'da yayımlanan magazin dergisi Female'nin bu ayki sayısında, kapak konusu olarak yer aldıkları da ortaya çıktı. Yayımlanan röportajda, Bozkurt çifti, aşklarını anlatmışlar.

Gamze Kaçar Bozkurt, eşinin dünyanın en sevecen, en babacan adamı olduğunu belirterek, şunları söylemiş: "Ben akıllı bir kadınımdır ve beni Kaan Bey'in zekası ve merhameti etkiledi diyebilirim."

'ÇOK MUTLULARDI'

Çiftin aşklarını anlattıkları dergide kullanılan fotoğrafları çeken Murat Yıldırım, çekimler boyunca çiftin çok mutlu olduğunu söyledi. Yıldırım, "Kahve içmek için mola verdiğimizde dahi birbirlerinin elini bırakmıyorlardı. Birbirlerine çok bağlılardı. Dün bu haberi aldığım an şok oldum. Fotoğraflarını çekeli 1 ay olmadı. Bu kadar kısa sürede, o mutlu tablodan geriye bunun kalması beni hayretler içerisine düşürdü" diye konuştu.

YAKINLARI YIKILDI

GAMZE Kaçar Bozkurt'un cenazesi, babası Harun Kaçar, kız kardeşi Gözde Sema Demirkaynatan ve annesi Nurdan Kaçar tarafından dün öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenazenin alınması sırasında Bozkurt'un kız kardeşi ile annesi sinir krizi geçirdi. Sürekli gözyaşı döken Demirkaynatan, "Ablam benim her şeyimdi. Katledildi. Kadın cinayetleri artık son bulsun" dedi. Nurdan Kaçar ise "Kızım katledildi, devletimize sesleniyorum. Artık kadın cinayetlerine dur desinler" diye konuştu. Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Bozkurt'un önceki evliliğinden dünyaya gelen 6 yaşındaki kızı da katıldı. Küçük kıza cenaze töreni sırasında bir psikolog da eşlik etti. Tören boyunca "Annemi istiyorum" diye ağlayan çocuğa, yakınları, "Senin annen melek oldu" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
SİM kart değiştirerek mobil bankacılık dolandırıcılığından 43 kişi yakalandı
19 Şubat 2021 10:11		 TürkAkım, haziran ve temmuzda bakıma girecek
19 Şubat 2021 09:51
Şehit eşini 310 bin lira dolandırdılar
19 Şubat 2021 09:18		 Esenyurt'ta kağıt toplayıcıları arasında çıkan kavgaya 40 kişi karıştı
19 Şubat 2021 09:01
Müşteri taksideki kokudan şüphelenince ortaya çıktı: 2 gözaltı
19 Şubat 2021 08:25		 Kanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazmıştı! O Ragıp karşısına çıktı
19 Şubat 2021 08:01
Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
19 Şubat 2021 07:59		 Hasta nakli yapan ambulans devrildi: 3 sağlık personeli yaralı
18 Şubat 2021 23:24
Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1'i doktor, 2 yaralı
18 Şubat 2021 23:23		 13 yaşındaki kız çocuğu 43 gün sonra bulundu; 8 gözaltı
18 Şubat 2021 20:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:13 - İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,16'ya çıktı11:12 - Adalet Bakanı Gül'den 'Gara Şehitleri' açıklaması11:10 - Kovid-19 tedbirleri gribi ve bilinçsiz antibiyotik kullanımını büyük oranda azalttı11:00 - Millet Kütüphanesi'ni 1 yılda yaklaşık 342 bin kişi ziyaret etti10:55 - Doğu'daki 4 ilde 314 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:55 - 'Bu milletin karşısına Sevr gibi kabullenilemez bir harita dayattılar'
10:43 - İletişim Başkanlığının 'Dijital Tır'ı Türkiye'yi dolaşacak10:42 - İkna yoluyla bir terörist daha teslim oldu10:30 - Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı!10:30 - Bakanlık 'Çocuklar Güvende Programı' ile 55 bin 700 çocuğu izledi10:21 - 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağaradaki 'Vurun' talimatı Karayılan'dan10:14 - Sivas'ta kar nedeniyle 109 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
10:14 - Borsa güne yükselişle başladı10:11 - SİM kart değiştirerek mobil bankacılık dolandırıcılığından 43 kişi yakalandı10:07 - İLKSAN'dan kansere yakalanan öğretmenlere nakdi yardım10:05 - Kurumlar arası geçişte eğitim mazeretine dair emsal karar!10:05 - Prof. Dr. Özlü: Kısıtlamadan muaf olanlar gezmek için dışarı çıkıyor!
09:51 - TürkAkım, haziran ve temmuzda bakıma girecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Puanı toplayan iller normale dönecek
WhatsApp geri adım atmıyor: Uyarı mesajı yayınlayacağız
Danıştay'dan öğretim üyelerinin muayenehane açmalarına dair önemli karar
Mobinge uğrayan doktorlar: Meslekten de yaşamaktan da soğudum
İntihar eden Doktor eşini uykuda öldürmüş
Dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 31'i sağlıkçı 46 kişiye gözaltı
Mars'tan ilk fotoğraf geldi
Kanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazmıştı! O Ragıp karşısına çıktı
Prof. Dr. Özlü: Kısıtlamadan muaf olanlar gezmek için dışarı çıkıyor!
Müşteri taksideki kokudan şüphelenince ortaya çıktı: 2 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fado 3
sirke 1
Her şey onu hatırlayan son kişiye kadar yaşar 1
sos 1
Gua geçidi 1
uçurtma avcısı 2
pöç 1
tabu 1
kum zambağı 1
evlerdeki fazla eşyalar 4
SON İLANLAR
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 15 personel alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akıncılar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ordu Gülyalı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Altınekin SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Kartepe Temizlik 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kandıra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam