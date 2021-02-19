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İşte dünyanın ilaç onayı beklediği Türk bilim merkezi İKUM

Yerli aşı çalışmalarının da koordine edildiği Kayseri Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) ilaç ve aşıların ön klinik araştırmalarında dünyanın önde gelen merkezleri arasına girdi. Avrupa'nın en büyük 3., Türkiye'nin ise 1. klinik araştırma merkezi konumunda bulunan İKUM, dünya devi olan firmaların en çok tercih ettiği merkez oldu.
 19 Şubat 2021 08:59
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İşte dünyanın ilaç onayı beklediği Türk bilim merkezi İKUM

Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen yerli koronavirüs aşısının faz-1 ve faz-2 klinik araştırmalarının yapıldığı ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM), Türkiye'nin ilk kurulan klinik araştırma merkezi. 22 yıldır faAliyet gösteren ve dünyanın birçok ülkesi tarafından denetlenen merkez, ilaç araştırmalarında Türkiye'yi devler ligine taşıyor.

Dünyanın birçok ilaç devinin klinik araştırma için kapısını çaldığı İKUM, Türk ilaç sanayisi için de altın değerinde. Yurt dışından 10 kat daha ucuza klinik araştırmaların yapılabildiği İKUM, yerli koronavirüs aşısında ise hızlı yol kat edilmesindeki en büyük avantaj.

"AVRUPA'NIN BÜYÜK 3 MERKEZİNDEN BİRİYİZ"

SABAH'a konuşan İKUM Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, "İKUM iki temel yapıdan oluşuyor. Birincisi hayvandan sonra ilk kez insanda denenen ilaçların klinik araştırmaları, ikincisi ise piyasadaki orijinal ilaçların jeneriklerinin yani eş değer ilaçların ruhsat almadan önce onay alabilmesi için gerçekleştirilen klinik araştırmalar.

Biz 30 kişilik bir ekibiz. Geniş bir gönüllü havuzumuz var. 21 yılın üzerinde deneyimimiz var. Hem yurt içindeki ulusal ilaç firmalarının, hem de yurtdışında Almanya, Danimarka, İspanya Avusturya, Çin Hindistan, Güney Afrika ve Arjantin gibi bir çok ülkeden ilaç firmalarının klinik araştırmalarını yürüttük" dedi.

YERLİ AŞI İÇİN İKUM BÜYÜK AVANTAJ

Yerli aşı çalışmalarında İKUM'un önemli bir rol oynadığını belirten Doç. Dr. Zafer Sezern; "İKUM'daki deneyimlerimizle biz aşı çalışmalarını çok hızlı bir şekilde yürütebildik. Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen KKKA aşısının faz-1 araştırmasını aynı ekiple İKUM'da yürüttük.

Yerli koronavirüs aşısının hızlı gitmesinde de İKUM faktörü var. Sadece ilaç ve aşının dışında bitkisel ürünlerinde araştırmalarının yapıldığı bir merkez burası. Hem AR-GE'nin Erciyes Üniversitesi'nde gerçekleştirilmesi hem de klinik kısmının burada yapılması yürüyen bir model aslında. Bu da bize hız kazandırıyor." dedi.

"ULUSLARARASI DENETİMDEN GEÇİYORUZ"

İKUM'un 2 yılda bir ulusal, 7 kez de uluslararası denetimden geçtiğini belirten Doç. Dr. Zafer Sezer; "Almanya 2 defa, Güney Afrika, Avusturya, İspanya ve Danimarka Sağlık Bakanlıkları ile Avrupa İlaç Ajansı tarafından da birer kez denetlendik. Herbir personelimiz bu alanda Türkiye'nin en deneyimli çalışanıdır.

Güney Kore'den Arjantin'e kadar dünyanın birçok ülkesinden ilaç firmaları İKUM'u tercih ediyor. Burada yapılan çalışmayla Almanya, Avusturya gibi çok ciddi denetimlerin yapıldığı ülkelerde o ilaç ruhsat alıp piyasaya çıkıyor ve o ülkeler bu ilaçları kendi vatandaşlarına kullanıyorlar. Kovid döneminde faz-1 yapılırken bir çok denetim geçirdik. Ukrayna ve Hindistan'dan gelip denetim yapanlar oldu.

Onların dışında uzaktan denetim yapan ülkelerde oldu. Bizim ilerlememizin nedeni de bu denetimler. Her denetimden sonra biz bir derece daha yukarı çıkıyoruz " dedi.

Zafer Sezer, "Bugüne kadar aklınıza gelebilecek her alanda 2 binden fazla ilacın İKUM'da klinik araştırması yapıldı ve bu ilaçlar kendi ülkelerinde ruhsat alıp piyasaya çıktı. Şu anda dünyadaki satışta olan birçok ilacın ön klinik incelemesi İKUM'da yapıldı. Buda Türkiye'nin haklı gururu" diye konuştu.

Ali Altuntaş
Sabah
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