Esenyurt'ta kağıt toplayıcıları arasında çıkan kavgaya 40 kişi karıştı
|19 Şubat 2021 09:01
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İstanbul Esenyurt'ta kağıt toplayıcılığı yapan iki grup arasında kavga çıktı. Yaklaşık 40 kişinin karıştığı olayda bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, kavgaya karıştığını tespit ettiği 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
TARTIŞMA KISA SÜREDE BIÇAKLI VE SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi 1659 Sokak'ta, saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcılığı yaptığı öğrenilen Afganistan uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Gruplar arasında yaşanan tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.
KAVGAYA YAKLAŞIK 40 KİŞİ KARIŞTI
Yaklaşık 40 kişinin karıştığı olayda 4 kağıt toplayıcısı bıçaklanarak ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu ihbar etmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bıçaklanarak ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 4 kağıt toplayıcısından birinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, diğer üç kişinin ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
Yaşanan olayın ardından çalışma başlatan Esenyurt Emniyeti, kavgaya karıştığını tespit ettiği 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili yürütülen çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
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