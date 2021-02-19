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Siber güvenlikte yerlileşme atağı

2020'de başlatılan altı Ar-Ge Projesi için dün Savunma Sanayi Başkanlığı ile ilgili şirketler arasında imzalar atıldı
 19 Şubat 2021 09:04
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Siber güvenlikte yerlileşme atağı

Türkiye siber güvenlik konusunda atağa kalktı. 2020'de başlatılan altı Ar-Ge Projesi için dün Savunma Sanayi Başkanlığı ile ilgili şirketler arasında imzalar atıldı. Projeler arasında siber güvenlikle ilgili olanlar dikkat çekiyor.

SİBER ZAFİYET TESPİTİ

Bunlar arasında yer alan Küresel Zafiyet Analizi (KEŞİF) projesiyle, bilgi işlem altyapılarındaki siber zafiyetler önceden tespit edilecek. Bunun için yapay zeka kullanacak. İnternete bağlı cihazlara yönelik bir arama motoru geliştirilecek. Milli siber güvenliğe katkı sağlayacak istihbarat verisinin toplanması hedefleniyor. Yazılım Tanımlı Ağlarda Yapay Zeka Temelli Zafiyet Tespiti ve Engelleme (MİLAS) projesi ise iletişim ve bilişim altyapıları için kullanılacak. Projenin mimarı ULAK A.Ş. CEO'su Metin Balcı, sistemin Türkiye'nin altyapısını millileştirmek adına önemli bir adım olacağını kaydetti. Balcı, bankacılık gibi veri güvenliğinin önemli olduğu sektörlerde kullanılan sistemlerin yabancı olduğunu anlatarak, yapay zeka kullanımının global rekabette avantaj sağlayacağını ve hem de ülke için network güvenliğinin artacağını ifade etti. CEVHER Projesi'yle, yurtdışından temin edilen havacılık gaz türbin motor malzemeleri geliştirilecek. KEHRİBAR Projesi ile Mehmetçiğin kullandığı kara, deniz ve hava sistemlerindeki hafif lamine cam sistemi yerli olarak üretilecek. GRAKOR Projesi ile personel korumaya yönelik polimer kompozit zırh malzemesi geliştirilecek.

AR-GE'YE 1.7 MİLYAR DOLAR

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, törende yaptığı konuşmada, 2002'de sadece 49 milyon dolar olan savunma sanayi Ar-Ge harcamalarının 2019'da 34 kat artışla yaklaşık, 1.7 milyar dolara çıktığını belirterek, "Bu rakam toplam sektör cirosunun yaklaşık yüzde 15'ine tekabül etmektedir" dedi.

Betül Usta
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