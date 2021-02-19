Ziraat mühendisleri için sertifika zorunluluğu kaldırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yaptı.

Yapılan değişikliğe göre, tarım dışı alanlarda ve marjinal tarım arazilerinde, ziraat mühendisleri, oda tarafından verilmiş sertifikaları olmasa dahi, ıslah amaçlı proje hazırlayabilecek

19 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme şu şekildedir:

"Madde 1 - 9/12/2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "sertifika almış ve" ibaresi "sertifika almış veya" olarak değiştirilmiştir."