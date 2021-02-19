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Ziraat mühendisleri için sertifika zorunluluğu kaldırıldı

Tarım dışı alanlarda ve marjinal tarım arazilerinde, ziraat mühendisleri, oda tarafından verilmiş sertifikaları olmasa dahi, ıslah amaçlı proje hazırlayabilecek
 19 Şubat 2021 09:08
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Ziraat mühendisleri için sertifika zorunluluğu kaldırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yaptı.

Yapılan değişikliğe göre, tarım dışı alanlarda ve marjinal tarım arazilerinde, ziraat mühendisleri, oda tarafından verilmiş sertifikaları olmasa dahi, ıslah amaçlı proje hazırlayabilecek

19 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme şu şekildedir:
"Madde 1 - 9/12/2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "sertifika almış ve" ibaresi "sertifika almış veya" olarak değiştirilmiştir."

Değişikliğin yapıldığı mezkur yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası ise şu şekildedir:
"(6) Tarım dışı alanlarda ve marjinal tarım arazilerinde; sahiplerince arazi özelliklerinin iyileştirilmesi, muhafaza ve geri kazanımına yönelik projeler, toprak koruma projesi olarak kabul edilmeyip, ıslah amaçlı hazırlanan projeler olarak değerlendirilir. Islah amaçlı projeler, ziraat mühendisleri odası tarafından düzenlenen eğitim sonucu sertifika almış ve Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün yetki verdiği mühendislerce hazırlanır, toprak koruma kurulu tarafından değerlendirilerek uygulanıp uygulanmayacağına karar verilir, uygulanıp uygulanmadığının takibi ve denetimi valilikler tarafından yapılır."
Memurlar.Net
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