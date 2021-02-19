Ziraat mühendisleri için sertifika zorunluluğu kaldırıldı
|19 Şubat 2021 09:08
|+Aa- Yazdır
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yaptı.
Yapılan değişikliğe göre, tarım dışı alanlarda ve marjinal tarım arazilerinde, ziraat mühendisleri, oda tarafından verilmiş sertifikaları olmasa dahi, ıslah amaçlı proje hazırlayabilecek
19 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme şu şekildedir:
"Madde 1 - 9/12/2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "sertifika almış ve" ibaresi "sertifika almış veya" olarak değiştirilmiştir."
Değişikliğin yapıldığı mezkur yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası
ise şu şekildedir:
"(6) Tarım dışı alanlarda ve marjinal tarım arazilerinde; sahiplerince arazi özelliklerinin iyileştirilmesi, muhafaza ve geri kazanımına yönelik projeler, toprak koruma projesi olarak kabul edilmeyip, ıslah amaçlı hazırlanan projeler olarak değerlendirilir. Islah amaçlı projeler, ziraat mühendisleri odası tarafından düzenlenen eğitim sonucu sertifika almış ve Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün yetki verdiği mühendislerce hazırlanır, toprak koruma kurulu tarafından değerlendirilerek uygulanıp uygulanmayacağına karar verilir, uygulanıp uygulanmadığının takibi ve denetimi valilikler tarafından yapılır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mobinge uğrayan doktorlar: Meslekten de yaşamaktan da soğudum
19 Şubat 2021 07:45
|Ankara'daki YHT kazası davasında TCDD Genel Müdürü tanık olarak dinlendi
18 Şubat 2021 22:22
|Hollanda TV'sinde haber olan o doktor: Çok mutluyuz
16 Şubat 2021 22:36
|İstanbul Emniyeti'nden ilkokul öğrencilerine hediye sürprizi
15 Şubat 2021 19:34
|Milyoner avukatlar vergi rekortmeni oldu
14 Şubat 2021 13:22
|Dr. Özgehan, dünyanın en iyi 100 doktoru arasında
13 Şubat 2021 20:16
|UNESCO'dan Türk bilim insanı Dr. Özlem Türeci'ye övgü
12 Şubat 2021 22:51
|Yargıtay üyesi İsa Çelik: Tehlike bitmedi
11 Şubat 2021 11:09
|İstanbul polisinden yetim-öksüz çocuklara kışlık kıyafet
10 Şubat 2021 23:37
|CERN'deki çalışmalarıyla Türk kadınına örnek oluyor
10 Şubat 2021 19:25