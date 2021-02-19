Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oluyor
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor.
|19 Şubat 2021 09:10
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Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yoğun şekilde sürüyor.
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