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Şehit eşini 310 bin lira dolandırdılar

Eşinin şehadet tazminatı ile iş yeri ve ev almak isteyen Sultan Nur İmalı, bir inşaat firması tarafından dolandırıldığını iddia ederek hukuk mücadelesi başlattı
 19 Şubat 2021 09:18
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Şehit eşini 310 bin lira dolandırdılar

- Kahramanmaraş'ta bir şehit eşi, ev ve iş yeri satın almak istediği inşaat firması tarafından 310 bin lira dolandırıldığını iddia ederek hukuk mücadelesi başlattı.

2018'de Hakkari'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı'nın eşi Sultan Nur İmalı, kuzeninin ortağı olduğu bir inşaat firmasından 2018 yılının Kasım ayında kendisine sonradan teslim edilmek üzere bir ev ve bir iş yeri satın almak istedi. Şehit eşi, inşaat firmasıyla yaptığı anlaşma sonrası 310 bin lirayı 3 parça halinde ödedi. Haziran 2019'da teslim edilmesi gereken iş yeri ile ev, inşaat firması tarafından şehidin eşine verilmedi.

Aradan geçen 2 yılın ardından parasını ödediği gayrimenkulleri teslim alamayan şehit eşi, avukat aracılığıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

3 yıldan bu yana çocuğuyla beraber maddi ve manevi zorluklar yaşadığını anlatan şehidin eşi, mağdur edildiğini söyledi.

Şehit eşi Sultan Nur İmalı, "Bir tane çocuğum var 5 yaşında. Kocam 7'nci ayın birinde 2018 yılında Hakkari'de şehit oldu. Eşim şehit olduktan 7-8 ay sonraydı ve devletimizin bizlere verdiği tazminat ile oğlumun geleceği için ev ve bir iş yeri almak istedim. Kuzenim aracılığı ile bir inşaat firması ile anlaşma yaptık. Bana 2019 yılının 6'ncı ayında teslim edeceklerini söylediler. Fakat söyledikleri gibi yapmadılar. Kaç defa uğraştık uzlaşmak ve almak için ama sürekli bir bahanelerle ertelediler. Bizleri mağdur ettiler. Bundan dolayı da avukatıma başvurdum ve hukuki süreci başlattık" dedi.

Şehit eşi Sultan Nur İmalı'nın avukatı Ayfer Çerçi ise, "Müvekkilim şehit eşidir. Başından geçen olayı bizlere anlattı ve biz de hemen ödediği makbuzlar ve imza attığı sözleşmelerle beraber Türkoğlu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne davamızı açtık. Aynı zamanda da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Türkoğlu Asliye Hukuk Mahkemesi haklı davamızın kabulüne karar verdi. Karar şu an çıktı ve biz vakit kaybetmeden cebri icra yoluna başvuracağız ilgililer hakkında. Şehidimizin eşinin uğradığı zararları pes etmeden, sonuna kadar devam ettirerekten zararlarını karşılattıracağız" diye konuştu.

Hakkari'de silahtan çıkan kurşunla bacağından yaralanan Kahramanmaraşlı asker Piyade Uzman Çavuş Ahmet İmalı, GATA'ya sevk edilmiş, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu.
İhlas Haber Ajansı
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