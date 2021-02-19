İnstagramdaki bu sahte reklamlara dikkat edin!
Sosyal medya mecralarında önünüze sık şekilde pandemi desteği başvurusu, kredi kartı aidat iadesi gibi sahte reklamlar çıkabilir. Dikkat etmek gerekiyor!
|19 Şubat 2021 09:27
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Sosyal medya mecralarında önünüze sık şekilde pandemi desteği başvurusu, kredi kartı aidat iadesi gibi sahte reklamlar çıkabilir.
Bu tür sahte reklamlara dikkat etmek gerekiyor. Son olarak İnstagramda 'Kredi Aidatı' iadesi gibi sahte reklamlar çıkmaya başladı.
Cumhurbaşkanlığı logosu kullanılarak yapılan bu sahte reklamlara dikkat edilmeli. Aksi takdirde kimlik bilgileriniz çalınabilir. Banka hesabınız boşaltılabilir.
İşte İnstagramda dolaşan sahte reklam
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