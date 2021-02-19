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Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı!

İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, dün sonsuzluğa uğurlandı. Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu ise sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
 19 Şubat 2021 10:30
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Yıldız Hanım'ın yayınladığı videoda; Cüceloğlu'nun el sallayıp kadrajdan çıkması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Doğan Cüceloğlu'nun çocukları ve torunu da ortak bir açıklama yayınladı. İşte son dakika haberinin yürek yakan detayları.

İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu dün gözyaşları arasında son yolculuğa uğurlandı. Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu ise Instagram hesabında duygusal bir paylaşıma imza attı.

"TEK BİR ANINI DEĞİŞMEM"

Yıldız Hanım, eşiyle çıktığı bir doğa tatilinde çektiği videonun altına şu notu yazdı: "Kimin kime teşekkür edeceği belli değil" ama ben sana çok teşekkür ederim, elimi tuttuğun ve benimle yolculuğa çıktığın için. Tek bir anını değişmem, hiç incitmedin, "gözleri gülen sevgili" dedin ve sen hakkını verdikçe daha da güldü gözlerim. Simidim de sen, kuşum da sen...
Memurlar.Net
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