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İLKSAN'dan kansere yakalanan öğretmenlere nakdi yardım

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN), eğitim çalışanlarının kansere yakalanması durumunda nakdi yardım alabilmesi için çalışma başlattığını bildirdi.
 19 Şubat 2021 10:07
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İLKSAN'dan kansere yakalanan öğretmenlere nakdi yardım

İLKSAN'dan yapılan açıklamaya göre, İLKSAN Genel Müdürlüğünce Ankara'da düzenlenen "Sağlık Yardımları ve Gayrimenkul Çalıştayı"nda, eğitim çalışanlarına "kanser sağlık yardımı" yapılması konusu görüşüldü.

Yurt genelinden seçilen eğitim çalışanı temsilcisi 25 delege ile ulusal ve uluslararası sağlık sigortası firmalarına mensup uzmanlar ve İLKSAN Genel Müdürlüğü uzmanlarının katıldığı çalıştay, İsviçre merkezli reasürans şirketlerinden birinin sunumuyla başladı.

Görüşmelerde, kanser hastalığına yakalanan eğitim çalışanlarına "toplu nakit ödeme" şeklinde yapılacak kanser yardımı, karar aşamasına getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Türkiye'de 2020'de 233 bin kişinin kansere yakalandığını ve 126 bin kişinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Yurt ve dünya genelinde hızla yayılan kanser hastalığına yakalanma riskinin eğitim çalışanları arasında da yükseldiğini bildiren Yılmaz, "İLKSAN olarak yasa ile verilen sağlık yardımları faaliyetleri çerçevesinde, bu hastalığa yakalanan üyelerimize 'doğrudan nakdi yardım' yapacak bir projeyi bu yıl içerisinde hayata geçirmek amacı ile çalışmaları yürütüyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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