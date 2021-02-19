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SİM kart değiştirerek mobil bankacılık dolandırıcılığından 43 kişi yakalandı

İstanbul merkezli operasyonda, kişilerin sim kartlarını değiştirip mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesaplarını boşalttığı iddia edilen 43 kişi yakalandı.
 19 Şubat 2021 10:11
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SİM kart değiştirerek mobil bankacılık dolandırıcılığından 43 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin telefon sim kartlarını değiştirip mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesaplarını boşalttıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 48 kişiden 43'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda kişiye ait kimlik bilgilerini elde eden bir şebekenin, operatör şirketlerini arayarak mağdurların telefon hatlarını farklı operatörlere taşıttığı, yeni sim kartlarını kullanarak vatandaşların mobil bankacılık sistemlerine ulaşıp hesaplarını boşalttığı tespit edildi.

Savcılık, 44 kişiye ait banka hesaplarından 2 milyon 698 bin 819 lira boşalttığı belirlenen 48 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Manisa ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 43'ü yakalandı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin banka hesaplarında bulunan 866 bin 700 liraya ise tedbir konulduğu öğrenildi.

Ekiplerin, firari 5 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü, adreslerdeki aramaların da devam ettiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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